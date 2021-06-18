  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который набрал 300 миллионов подписчиков в Instagram
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который набрал 300 миллионов подписчиков в Instagram

Италия
(1 голосов)

Криштиану снова в топе

Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который набрал 300 миллионов подписчиков в Instagram

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду набрал 300 миллионов подписчиков в Instagram. Он стал первым человеком в мире, кто достиг этой отметки.

15 июня Роналду стал обладателем нового рекорда по количеству голов (11) на чемпионатах Европы, оформив дубль в ворота сборной Венгрии (3:0).

В текущем сезоне Роналду провел 56 матчей в общей сложности за клуб и сборную, забил 43 гола и сделал 5 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.06.2021 в 18:34
стадо!
Ответить
+2
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.06.2021 в 18:37
Навіщо ти викликаєш своє оленяче стадо? Тут не про месю, тут пастися нічим
Ответить
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.06.2021 в 18:39
так вот ты, аленина, и отозвалась!))))
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
18.06.2021 в 18:20
Это серьёзное достижение. Раньше за это ЗМ дали бы.))
Ответить
+1
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.06.2021 в 18:23
Карліто-шмосіто так віддали ЗМ Хаві та Іньєсти
Ответить
0
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
18.06.2021 в 18:25
П Н Х пуйловирусный.
+1
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.06.2021 в 18:25
Бо ті були просто футболістами, а шмосю піарили
0
-3
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.06.2021 в 18:17
Браво, Роналду!!! кращий гравець завжди на вершині популярності
Ответить
0
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
18.06.2021 в 18:22
Соси у пуйла и запивай, чтобы не подавиться, пуйловая подстилка в шкуре рагуля
Ответить
+1
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.06.2021 в 18:32
тебе бідного щось переклинило зовсімнічого сєпарського я ніколи не писав на будь-якому сайті на відміну від тебе
0
-2
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.06.2021 в 18:35
І да.. То ти на моїх батьків переходив - не вийшло а тепер на дурну голову вирішив байки про мене повигадувати ти потєшний як на свій вік
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...