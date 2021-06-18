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Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который набрал 300 миллионов подписчиков в Instagram
Криштиану снова в топе
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду набрал 300 миллионов подписчиков в Instagram. Он стал первым человеком в мире, кто достиг этой отметки.
15 июня Роналду стал обладателем нового рекорда по количеству голов (11) на чемпионатах Европы, оформив дубль в ворота сборной Венгрии (3:0).
В текущем сезоне Роналду провел 56 матчей в общей сложности за клуб и сборную, забил 43 гола и сделал 5 результативных передач.
Cristiano Ronaldo becomes the first person to reach 300 million followers on Instagram ???? pic.twitter.com/fgZmoPClx0— ESPN FC (@ESPNFC) June 18, 2021
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