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Серхио Рамос назвал свои условия клубу-гранду из Италии

Италия
(1 голосов)
Серхио Рамос назвал свои условия клубу-гранду из Италии

Новина українською

Центральный защитник-испанец Серхио Рамос, который идет из "Реала", занимается поиском нового клуба.

Как сообщил журналист Хосеп Педрероль в программе на El Chiringuito TV, испанец контактировал с "Миланом".

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В новом клубе 35-летний защитник хочет зарабатывать 15 млн евро в год за двухлетним соглашением. Кроме того, он хочет получить 20 млн евро подъемных.

Перед тем Серхио Рамос контактировал с французским "ПСЖ", клубами АПЛ и немецкой "Баварией".

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Милан
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wago44
18.06.2021 в 21:51
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