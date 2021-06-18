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Серхио Рамос назвал свои условия клубу-гранду из Италии
Центральный защитник-испанец Серхио Рамос, который идет из "Реала", занимается поиском нового клуба.
Как сообщил журналист Хосеп Педрероль в программе на El Chiringuito TV, испанец контактировал с "Миланом".
В новом клубе 35-летний защитник хочет зарабатывать 15 млн евро в год за двухлетним соглашением. Кроме того, он хочет получить 20 млн евро подъемных.
Перед тем Серхио Рамос контактировал с французским "ПСЖ", клубами АПЛ и немецкой "Баварией".
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wago44
18.06.2021 в 21:51
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