Серхио Рамос назвал свои условия клубу-гранду из Италии

Центральный защитник-испанец Серхио Рамос, который идет из "Реала", занимается поиском нового клуба.

Как сообщил журналист Хосеп Педрероль в программе на El Chiringuito TV, испанец контактировал с "Миланом".

В новом клубе 35-летний защитник хочет зарабатывать 15 млн евро в год за двухлетним соглашением. Кроме того, он хочет получить 20 млн евро подъемных.

Перед тем Серхио Рамос контактировал с французским "ПСЖ", клубами АПЛ и немецкой "Баварией".