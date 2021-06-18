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Кто главный над "фиалками"? В авральном поиске тренера есть 4 кандидата

Италия
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В одном случае придется отбирать тренера из Серии А

Кто главный над "фиалками"? В авральном поиске тренера есть 4 кандидата

Фото: sportliga/автор невідомий

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Руководство флорентийской "Фиорентины" срочно ищет главного тренера после того, как из клуба очень внезапно ушел Дженнаро Гаттузо.

GdS называет возможные варианты, которые рассматривает клуб: Вальтер Маццарри, Клаудио Раньери и Руди Гарсия.

Однако Gianluca Di Marzio стало известно, что боссы клуба рассматривают как главный вариант наставника "Специи" Винченцо Итальяно.

Читайте такжеОфициально: Дженнаро Гаттузо покинул Фиорентину – он был у руля команды меньше месяца
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В статье: Клаудио Раньери Вальтер Маццарри Руди Гарсия Фиорентина (Флоренция) Специя Винченцо Итальяно
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