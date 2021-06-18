Италия
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Кто главный над "фиалками"? В авральном поиске тренера есть 4 кандидата
В одном случае придется отбирать тренера из Серии А
Фото: sportliga/автор невідомий
Руководство флорентийской "Фиорентины" срочно ищет главного тренера после того, как из клуба очень внезапно ушел Дженнаро Гаттузо.
GdS называет возможные варианты, которые рассматривает клуб: Вальтер Маццарри, Клаудио Раньери и Руди Гарсия.
Однако Gianluca Di Marzio стало известно, что боссы клуба рассматривают как главный вариант наставника "Специи" Винченцо Итальяно.
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