Интер купит игрока МЮ на замену Эриксену

Атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек может перейти в клуб Серии А.

Миланский "Интер" ищет игрока на замену Кристиану Эриксену, который пережил остановку сердца в матче Дания - Финляндия (0:1). Пока его будущее в футболе остается не известным до конца.

"Манчестер Юнайтед" хочет получить за футболиста минимум 30 миллионов евро, но эти условия не устраивают команду Индзаги. Клуб готов взять 24-летнего игрока в аренду.

Донни в прошлом сезоне провел 19 матчей в АПЛ и забил всего 1 гол.