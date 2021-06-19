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Интер купит игрока МЮ на замену Эриксену
Голландец может переехать в Серию А
Атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек может перейти в клуб Серии А.
Миланский "Интер" ищет игрока на замену Кристиану Эриксену, который пережил остановку сердца в матче Дания - Финляндия (0:1). Пока его будущее в футболе остается не известным до конца.
"Манчестер Юнайтед" хочет получить за футболиста минимум 30 миллионов евро, но эти условия не устраивают команду Индзаги. Клуб готов взять 24-летнего игрока в аренду.
Донни в прошлом сезоне провел 19 матчей в АПЛ и забил всего 1 гол.
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