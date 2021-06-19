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Интер купит игрока МЮ на замену Эриксену

Италия
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Голландец может переехать в Серию А

Интер купит игрока МЮ на замену Эриксену

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Атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек может перейти в клуб Серии А.

Миланский "Интер" ищет игрока на замену Кристиану Эриксену, который пережил остановку сердца в матче Дания - Финляндия (0:1). Пока его будущее в футболе остается не известным до конца.

"Манчестер Юнайтед" хочет получить за футболиста минимум 30 миллионов евро, но эти условия не устраивают команду Индзаги. Клуб готов взять 24-летнего игрока в аренду.

Донни в прошлом сезоне провел 19 матчей в АПЛ и забил всего 1 гол.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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Источник:
Calciomercato.com

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