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Руи Патрисиу близок к переходу в Рому. Вулвз хочет получить 12-15 млн

Италия
(2 голосов)

Стороны уже согласовали контракт, теперь дело за суммой трансфера

Руи Патрисиу близок к переходу в Рому. Вулвз хочет получить 12-15 млн

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Английское издание Sky сообщает, что вратарь "Вулверхэмптона" Руи Патрисиу близок к переходу в "Рому".

По информации источника, представители итальянского клуба и португальский голкипер уже согласовали контракт. Сейчас идут переговоры между сторонами насчет компенсации за трансфер.

Римляне предлагают 8 млн за 33-летнего игрока, в свою очередь англичане хотят выручить за Патрисиу 12-15 млн евро.

В прошлом сезоне АПЛ Руи принял участие в 37 матчах в футболке "Вулвз".

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В статье: Руи Патрисиу Вулверхэмптон Рома (Рим)
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Источник:
Sky Sport

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