Руи Патрисиу близок к переходу в Рому. Вулвз хочет получить 12-15 млн

Английское издание Sky сообщает, что вратарь "Вулверхэмптона" Руи Патрисиу близок к переходу в "Рому".

По информации источника, представители итальянского клуба и португальский голкипер уже согласовали контракт. Сейчас идут переговоры между сторонами насчет компенсации за трансфер.

Римляне предлагают 8 млн за 33-летнего игрока, в свою очередь англичане хотят выручить за Патрисиу 12-15 млн евро.

В прошлом сезоне АПЛ Руи принял участие в 37 матчах в футболке "Вулвз".