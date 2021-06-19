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Руи Патрисиу близок к переходу в Рому. Вулвз хочет получить 12-15 млн
Стороны уже согласовали контракт, теперь дело за суммой трансфера
Английское издание Sky сообщает, что вратарь "Вулверхэмптона" Руи Патрисиу близок к переходу в "Рому".
По информации источника, представители итальянского клуба и португальский голкипер уже согласовали контракт. Сейчас идут переговоры между сторонами насчет компенсации за трансфер.
Римляне предлагают 8 млн за 33-летнего игрока, в свою очередь англичане хотят выручить за Патрисиу 12-15 млн евро.
В прошлом сезоне АПЛ Руи принял участие в 37 матчах в футболке "Вулвз".
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Источник:Sky Sport
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