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Рома может расторгнуть контракт с ключевым игроком
В услугах нападающего заинтересованы сразу два клуба
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко может покинуть римский клуб летом.
Футболист ждет встречи его агента Алессандро Луччи с руководством клуба, на которой будет обсуждаться будущее 35-летнего боснийца. Одним из вариантов развития событий является расторжение контракта, рассчитанного до 2022-го года. Если это произойдет, в подписании Джеко будут заинтересованы "Ювентус" и "Милан".
В прошлом сезоне Серии А Эдин Джеко забил 7 голов у 27 матчах. Его стоимость составляет 4 млн евро.
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Источник:NicoSchira
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Комментарии (1)
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romanos29
20.06.2021 в 21:11
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таврия19752009 (симферополь)
20.06.2021 в 20:26
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