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Рома может расторгнуть контракт с ключевым игроком

Италия
(1 голосов)

В услугах нападающего заинтересованы сразу два клуба

Рома может расторгнуть контракт с ключевым игроком

Новина українською

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко может покинуть римский клуб летом.

Футболист ждет встречи его агента Алессандро Луччи с руководством клуба, на которой будет обсуждаться будущее 35-летнего боснийца. Одним из вариантов развития событий является расторжение контракта, рассчитанного до 2022-го года. Если это произойдет, в подписании Джеко будут заинтересованы "Ювентус" и "Милан".

В прошлом сезоне Серии А Эдин Джеко забил 7 голов у 27 матчах. Его стоимость составляет 4 млн евро.

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В статье: Эдин Джеко Рома (Рим)
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Источник:
NicoSchira

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Комментарии (1)
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romanos29
20.06.2021 в 21:11
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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таврия19752009 (симферополь)
20.06.2021 в 20:26
В Шахтер его)
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