Рома может расторгнуть контракт с ключевым игроком

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко может покинуть римский клуб летом.

Футболист ждет встречи его агента Алессандро Луччи с руководством клуба, на которой будет обсуждаться будущее 35-летнего боснийца. Одним из вариантов развития событий является расторжение контракта, рассчитанного до 2022-го года. Если это произойдет, в подписании Джеко будут заинтересованы "Ювентус" и "Милан".

В прошлом сезоне Серии А Эдин Джеко забил 7 голов у 27 матчах. Его стоимость составляет 4 млн евро.