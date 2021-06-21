Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хакан Чалханоглу может перебраться в Интер
Футболист на днях должен пройти медосмотр
Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу близок к переходу в "Интер", сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, на следующей неделе 27-летний турок подпишет контракт с "нерадзурри" до конца июня 2024 года. Сообщается, что турок отказался продлевать соглашение с "Миланом" и пройдет медицинское обследование для перехода в "Интер" завтра, 22 июня.
В сезоне-2020/21 Чалханоглу провел 43 матча за "Милан", на его счету 9 голов и 12 результативных передач.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Нас там нет". Рух иронично отстранился от львовской акции против президента страны-агрессора
- Без сюрпризов. Известная заявка Украины на матч против Австрии
- Рекорд Италии, третье место Швейцарии, интерес к Лунину и Яремчуку. Главные новости за 20 июня
- СМИ: Милан ведет переговоры на счет трансфера Яремчука
- Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...