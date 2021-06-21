Хакан Чалханоглу может перебраться в Интер

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу близок к переходу в "Интер", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, на следующей неделе 27-летний турок подпишет контракт с "нерадзурри" до конца июня 2024 года. Сообщается, что турок отказался продлевать соглашение с "Миланом" и пройдет медицинское обследование для перехода в "Интер" завтра, 22 июня.

В сезоне-2020/21 Чалханоглу провел 43 матча за "Милан", на его счету 9 голов и 12 результативных передач.