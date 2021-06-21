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Фиорентину возглавит тренер Специи
Стороны уже согласовали условия контракта
"Фиорентина" намерена пригласить на пост главного тренера Винченцо Итальяно, возглавляющего "Специю", пишет в Twitter журналист Николо Скира.
43-летний специалист согласовал с клубом из Флоренции контракт до 2023 года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон. Договор предусматривает возможность продления еще на год.
"Специя" намерена получить за расторжение контракта с тренером отступные, которые прописаны в его соглашении. Переговоры продолжаются.
Ранее "Фиорентину" покинул Дженнаро Гаттузо. Итальянец ушел из клуба уже через три недели после назначения.
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