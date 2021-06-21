  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Чалханоглу объявил, что переходит в Интер
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чалханоглу объявил, что переходит в Интер

Италия
(1 голосов)

Турок сменил один миланский клуб на другой

Чалханоглу объявил, что переходит в Интер

Новина українською

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу, у которого истекает контракт с "Миланом", подтвердил, что продолжит карьеру в "Интере".

"Я достиг договоренности с "Интером", это правда. Завтра полечу в Милан, а затем подпишу контракт", — сказал Чалханоглу.

Завтра футболист пройдет медосмотр в своем новом клубе, после чего подпишет контракт с "Интером".

Напомним, что в сезоне-2020/21 27-летний Чалханоглу провел 43 матча за "Милан", на его счету 9 голов и 12 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хакан Чалханоглу Интер (Милан) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
TRT Spor

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...