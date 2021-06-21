Чалханоглу объявил, что переходит в Интер

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу, у которого истекает контракт с "Миланом", подтвердил, что продолжит карьеру в " Интере ".

"Я достиг договоренности с "Интером", это правда. Завтра полечу в Милан, а затем подпишу контракт", — сказал Чалханоглу.

Завтра футболист пройдет медосмотр в своем новом клубе, после чего подпишет контракт с "Интером".

Напомним, что в сезоне-2020/21 27-летний Чалханоглу провел 43 матча за "Милан", на его счету 9 голов и 12 результативных передач.