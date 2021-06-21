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Моуриньо хочет видеть Рамоса в Роме

Италия
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Контракт может быть подписан до 2023 года

Моуриньо хочет видеть Рамоса в Роме

Фото: Shutterstock / Fabrizio Andrea Bertani

Новина українською

Бывший защитник "Реала" Серхио Рамос может продолжить карьеру в Италии, пишет Sport Mediaset.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью хочет видеть испанского футболиста в своей команде. Рамосу предложили € 7,5 млн за сезон. Контракт может быть подписан на два года. Рамос пока не торопится соглашаться, потому что ждёт, чтобы выбрать лучшее предложение.

В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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В статье: Серхио Рамос Жозе Моуриньо
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