Моуриньо хочет видеть Рамоса в Роме

Бывший защитник "Реала" Серхио Рамос может продолжить карьеру в Италии, пишет Sport Mediaset.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью хочет видеть испанского футболиста в своей команде. Рамосу предложили € 7,5 млн за сезон. Контракт может быть подписан на два года. Рамос пока не торопится соглашаться, потому что ждёт, чтобы выбрать лучшее предложение.

В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.