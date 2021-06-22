Ювентус умер. Ушел Джампьеро Бониперти, творец нынешнего Юве

В воскресенье на матч против сборной Уэльса игроки сборной Италии вышли с траурными повязками. В честь игрока, отыгравшего за "Скуадру Адзурру" 38 матчей и забившего всего восемь мячей. Из них лишь один - на крупном турнире. Он был капитаном сборной в очень тяжёлые времена - провала на Чемпионате Мира-1954, невыхода на Чемпионат Мира-1958, одного из двух таких провалов за всю историю. Тем не менее, траурные повязки, как и Орден за Заслуги перед Итальянской Республикой, как и место в Зале Славы итальянского футбола он полностью заслужил. Поскольку без него просто не было бы "Ювентуса".

Мозг на поле

Прежде всего, Джампьеро Бониперти, скончавшийся в пятницу от инфаркта в 92-летнем возрасте, сделал очень много для "Ювентуса" как игрок. По выступлениям за него в Серии А (444) он уступает лишь Джанлуиджи Буффону и Алессандро Дель Пьеро, по голам за него (179) - лишь второму. В других клубах он не играл. Уже в 19-летнем возрасте в сезоне 1947/48 с 27-ю голами за сезон стал лучшим бомбардиром Серии А. Обогнав своего кумира Валентино Маццолу. Маццола, кстати, звал его в "Гранде Торино" ещё до "Юве". Но тот ответил: "Я - "Ювентус". Удивительно точная фраза. Бониперти в итоге стал "Ювентусом".

Заместитель министра спорта Валентина Веццали заявила: "Мифы не умирают. Герой футбола, возглавлявший возрождение нашей страны после войны". Действительно, вместе с Маццолой он был отдушиной израненной Италии после Второй мировой, а после гибели "Гранде Торино" на Суперге стал последней радостью кальчо. Он был лидером двух замечательных команд "бьянконери" - начала и конца 50-х годов. В первом случае - как безжалостный центрфорвард, отлично бьющий с обеих ног и головой, мобильный, постоянно ищущий и чувствующий мяч. Во втором - как полузащитник, поставщик мячей Омару Сивори и Джону Чарльзу.

Этих двоих больше замечали, Сивори взял Золотой Мяч в 1961-ом, Чарльз - Бронзовый в 1959-ом. Но все, кто видел матчи, всегда отмечали мозг за их спинами. Называя связку "Магическим Трио" или даже "Святой Троицей". Неудивительно, что именно Джампьеро был единственным итальянцем на престижном матче в 1953-ем году "Англия против остальной Европы". Других заслуживавших такой чести даже близко не было. Закончилось всё со счётом 4:4, блондин с кудрявыми волосами, заставлявший соперников жестоко пожалеть за данную ему женскую кличку "Мариса", забил дважды.

Два эпизода особенно подчёркивают его характер. Хитрость, меркантильность, практичность и вместе с тем простоту в общении и поступках. Был период, когда за голы президент Джованни Аньелли давал ему корову со своих ферм. Так управляющие ферм жаловались, что он всегда безошибочно выбирал лучших и прежде всего искал беременных коров. Двойной профит. А закончил карьеру он очень просто. После очередного матча принёс свои бутсы кладовщику и сказал: "Забирай, они мне больше не нужны". "После этого я 15 лет не касался мяча. Даже на пляже. Когда останавливаешься, нужно останавливаться полностью".

Чарльз заявлял: "Потеря Бониперти с технической точки зрения фундаментально повредила команде. Мы лишились мозга, столпа центра поля, человека, который направляет и координирует работу других игроков, незаменимого игрока для команды, которая хочет играть в современный футбол".

Мозг в кабинетах

Впрочем, несмотря на все достижения как игрока, они меркнут перед его достижениями как руководителя "Ювентуса" между 1971-1990 годами. Официальные названия его должности не важны. Он был номером два за Джанни Аньелли, как говорили, его правой и левой рукой. Конечно, в финансовом плане роль Аньелли была гораздо более серьёзной. Он добился статуса "Ювентуса" в лиге, выстроил его диктатуру. И он решал все, если хотел. Однако богатейший человек Италии, тогдашние активы которого не могут подсчитать и сейчас, не мог уделить слишком много времени для руководства клубом. Потому Бониперти был незаменим.

Аньелли был известен как плейбой, донжуан, любил кутежи, сногсшибательную одежду, машины и женщин. Среди его завоеваний называли даже Жаклин Кеннеди, что тогда для мужчины было признаком наивысшего статуса. Он не лез за словом в карман, и его афоризмы цитировались постоянно. Бониперти же был полной противоположностью. Он был банально женат, растил детей, о его личной жизни и жизни вне футбола вообще не было ничего известно. Он был хмур, молчалив, строг, скучен, терпеть не мог интервью и вообще прессу. Как говорили, он не доверяет собственной тени и у него мало друзей.

Уяснили два характера? А теперь ответьте на вопрос: "Каким вы знаете "Ювентус", каков характер этого клуба, какова его линия поведения?" Да, стиль, характер "Ювентуса" создал Бониперти. Даже не Аньелли. "Он был очень силён духом, он сразу же давал тебе понять философию "Ювентуса", - говорит Чемпион Мира-1982 Антонио Кабрини. "Если ты второй - это не имеет значения, значит, это был год банкротства". Ну а знаменитое высказывание Джампьеро: "Победа - не самая важная вещь, а единственно важная", - стало вечным девизом "Ювентуса".

"Он играл в футбол, поэтому разбирается в нем больше, чем я, и его мнение важнее", - признавал Аньелли. "Но я всегда любил показывать, будто он не понимает ничего, особенно перед другими президентами клубов". Что ж, эта игра была успешной.

Джампьеро построил абсолютно профессиональную структуру, впервые в каком-либо итальянском клубе работали врач и бухгалтер на полную ставку. Он ставил профессионализм и командную игру намного выше любых других качеств. Из-за этого, кстати, и отказывался подписывать звёзд, в частности, Мишеля Платини и Диего Марадону. Первый был в итоге подписан по личному указанию Аньелли. Бониперти не терпел нарушений дисциплины. Он даже терпеть не мог переговоры о новых контрактах. Они у него длились очень недолго. "Вот наше предложение, прочитай и подписывай здесь и сейчас или убирайся", - таков был принцип.

"Я создал коллектив, в котором был лишь один босс, приказывал лишь один, а остальные выполняли". Джованни Трапаттони же на вопросы о том, что состав определяет не он, а его босс, отвечал: "Всегда лучше две пары глаз, чем одна".

Хранитель для своих, дьявол для врагов

Несмотря на жёсткость, Джампьеро был справедлив. Когда трое свежих чемпионов мира-1982 Паоло Росси, Клаудио Джентиле и Марко Тарделли пришли к нему с просьбой о прибавке к зарплате, он отстранил всех от тренировок и отправил на трибуны. Но через неделю позвал в офис. Бунтари думали, что с целью уволить, но их ожидали новые, улучшенные контракты. Он защищал своих игроков до последнего. Например, пойманного на договорных матчах Росси. Он вернул его в "Ювентус" ещё во время дисквалификации, подготовил к Мундиалю-1982. На котором Паоло стал главным героем и одной из главных легенд в истории.

"Я и мой агент составили целый план, думали над тем, что мы скажем при встрече с ним. Но когда мы зашли к нему в офис, мы поговорили пять минут, он вытащил контракт и сказал: "Вот контракт, подписывай", - вспоминает Алессандро Дель Пьеро, которого Бониперти подписал в свою вторую каденцию в клубе (1991-94 года). "А ещё до этого, когда он впервые увидел меня, он сказал мне постричься". Да, и внешнему виду босс уделял огромное внимание, требуя максимальную скромность. Кольца, серёжки, яркая одежда, шевелюра для бывшей Марисы были неприемлемы.

Бониперти строил правильное соединение молодёжи и опыта. Всегда пытаясь сохранять баланс между ними. За талантливой молодёжью он следил по всей Италии, выхватывая её без лишних сантиментов. Он держал на контракте десятки человек, перекупал звёзд других клубов. Все это стало традицией работы "Ювентуса" и причиной ненависти к нему остальной Италии. Но и любви игроков, хотевших играть там, поскольку знали, что это лучшее место для футболиста. "Он очень заботился о молодёжи. Он даже советовал нам жениться, поскольку это помогает взрослеть", - вспоминает Джентиле.

"Он как-то заявил мне, что ему все равно, что я не забиваю. Главное - чтобы играл и далее с тем же желанием, с той же нацеленностью", - вспоминает Альдо Серена. "Я бы бросился в огонь за него".

Для "Ювентуса" он был идеальным менеджером, как заявил Умберто Аньелли, также руководивший клубом. Для соперников же - дьяволом, исчадием ада, творцом тирании туринского клуба. Слухи о договорных матчах, о покупках судей, о выстроенной коррупционной системе, призванной укрепить доминирование туринского клуба, сходились к нему. Его ненавидели как олицетворение тирании "бьянконери", и не скрывали этого. Потому "ультрас" "Ювентуса" весьма резко отреагировали на красивые прощальные слова "Интера", "Милана" и "Ромы", обвинив их в притворстве после "всей грязи, которую выливали на него".

Правда, такой стиль вовсе не означает, что Президентиссимус (его так звали, по аналогии с Генералиссимус) был просто холодным менеджером, лишённым чувств. Абсолютно наоборот. Он был влюблён в "Ювентус" и был готов сделать для него всё. "Ювентус" не в моём сердце, это и есть моё сердце. Он может играть плохо, но когда я вижу эту футболку, я забываю все и просто болею". "Играть за "Ювентус" было мечтой моей жизни. Я считал, что буду счастлив до конца жизни, если сыграю за него всего в одном матче. В итоге я сыграл в 444-ёх в лиге... Я отдал бы пять лет жизни за победу "Ювентуса" в Еврокубке".

Менеджер в Зале Славы

Результаты соединения этой любви с холодным расчётом были великолепны. Когда он начинал работу менеджера, у "Ювентуса" было 13 Скудетто (одно за предыдущие десять лет), у "Интера" - 11, у "Милана" - девять. Когда закончил первую каденцию - счёт стал 22:13:11. И далее "бьянконери" уже не смотрели назад. Более того, в эру Бониперти они выиграли все три Еврокубка, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный Кубок. Все Еврокубки - под руководством легенды "Милана" Джованни Трапаттони, неудачно тренировавшего в родном клубе. Что не помешало Бониперти поставить на него, несмотря на скептицизм вокруг.

И клуб отлично осознавал, чем обязан ему. Вернул на пост руководителя в 1991-го и держал три года, хотя успехов уже не было. Кроме ещё одного Кубка УЕФА. Зато Джампьеро тогда подписал Дель Пьеро, Джанлуку Виалли, Фабрицио Раванелли, Антонио Конте - будущих героев победы в Лиге Чемпионов-1996. В 2006-ом, когда клуб после Кальчополи не пинал только ленивый, Бониперти был назначен почётным президентом. А в 2011-ом году в церемонии открытия нового стадиона главные роли играли он и Дель Пьеро, сидя на садовой скамейке. Страна также его оценила, послав депутатом в Европарламент в 1994-1999 годах.

Также отметим его включение в список ста лучших игроков в истории футбола, составленный ФИФА в 2004-ом году, в такой же список Пеле из 125-ти игроков. И в Зал Славы итальянского футбола. Причём в последний - именно в категории "менеджер". Не игрок.

Клуб - это он

Обычно на эпитафии не стоит обращать внимание, поскольку они весьма расплывчаты и исключительно позитивны. Но прощальные слова о Бониперти были настолько яркими, что их невозможно не процитировать. Например, официальный сайт "Ювентуса" говорил о "части ДНК клуба, которому посвятил жизнь. Он взял послевоенный "Ювентус" за руку и вернул свет надежды на будущее. Бониперти и мяч соглашались во всем. Будто мяч искал его, а не наоборот. В тех местах на поле, которые знал лишь он".

"У "Ювентуса" была его душа. Он создал стиль "Ювентуса" через правила, методы и посвящение себя клубу" (Дино Дзофф). "Он был и всегда будет "Ювентусом" (Джорджо Кьеллини). "Ювентус" - это Бониперти и наоборот. Я никогда не работал с ним и все равно чувствовал это" (Марчелло Липпи). "Никто не был "Ювентусом" больше, чем он, и никто не будет. Я обязан ему почти всем как игрок и многим как человек" (Дель Пьеро). "В день, когда я узнал Бониперти, я обнаружил тот неотъемлемый элемент "Ювентуса", который вселился и в меня. Легенда для всех" (Андреа Аньелли).

"Бониперти был "Ювентусом", он был человеком корпорации, сильным и холодным. Он приводил только тех, кто был способен побеждать. И если видел, что игрок уже не способен - был безжалостен даже к легендам. Он был неуязвим и верил, что знает, как правильно", - Мишель Платини осветил его личность очень ясно.

Ну а Tuttosport подытожил лучше всех. Обыгрывая слово bandiera, флаг, которым в итальянском футболе называют символов, легенд своих клубов. "Бониперти - это флаг, который в "Ювентусе" никогда не опустят. В те времена, когда флагов не существует, а во многих случаях продали даже флагшток". Примечательно, учитывая, что и сам "Юве" продал флагшток, пытался в последние годы отказаться от своей сущности, стать брендом и завлекателем спонсоров, а не корпорацией, предпочесть игру результату. Тогда уж точно можно сказать, что традиционный "Ювентус" умер. Дважды. Во второй раз - в пятницу.