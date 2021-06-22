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Замена Эриксону. Интер официально представил Чалханоглу

Италия
Обновлено
(2 голосов)

Контракт на три года

Замена Эриксону. Интер официально представил Чалханоглу

inter.it

Новина українською

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу, у которого истек контракт с "Миланом", подписал контракт с "Интером".

Соглашение рассчитано на 3 года – до лета 2024 года.

Чалханоглу выступал за "Милан" с 2017 года. В сезоне-2020/21 27-летний футболист провел 43 матча за "Милан", на его счету 9 голов и 12 результативных передач.

Вероятно, Чалханоглу в "Интере" станет заменой датчанину Кристиану Эриксену, который пережил остановку сердца в матче Евро-2020 против Финляндии. Продолжение карьеры 29-летнего Эриксена под большим вопросом, его шансы играть в Италии еще ниже из-за жесткого медицинского протокола в стране.

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В статье: Хакан Чалханоглу Интер (Милан) Милан
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Источник:
Интер

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
22.06.2021 в 20:47
Шлюха турецкая
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