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Замена Эриксону. Интер официально представил Чалханоглу
Контракт на три года
inter.it
Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу, у которого истек контракт с "Миланом", подписал контракт с "
Соглашение рассчитано на 3 года – до лета 2024 года.
Чалханоглу выступал за "Милан" с 2017 года. В сезоне-2020/21 27-летний футболист провел 43 матча за "Милан", на его счету 9 голов и 12 результативных передач.
Вероятно, Чалханоглу в "Интере" станет заменой датчанину Кристиану Эриксену, который пережил остановку сердца в матче Евро-2020 против Финляндии. Продолжение карьеры 29-летнего Эриксена под большим вопросом, его шансы играть в Италии еще ниже из-за жесткого медицинского протокола в стране.
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