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Милан согласовал личный контракт с форвардом Челси

Италия
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Футболист вероятнее всего, продолжит карьеру в Серии А

Милан согласовал личный контракт с форвардом Челси

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Нападающий "Челси" Оливье Жиру близок к переходу в "Милан". Об этом пишет Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, 34-летний француз - главная трансферная цель россонери на это лето. Сообщается, что футболист согласовал личные условия с клубом - договор будет подписан до лета 2023 года.

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Кроме того, "Милан" сделал запрос в лондонский клуб по поводу еще двух футболистов - Хакима Зиеша и Тиемуэ Бакайоко. Однако в случае этой пары "синие" не намерены идти на компромиссы и сбавлять цену.

Напомним, что в минувшем сезоне АПЛ Жиру провел 31 матч во всех турнирах и забил один 11 голов. Контракт француза с "Челси" истекает через год.

Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего футболиста в 4 млн евро.

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В статье: Оливье Жиру Челси (Лондон) Милан
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