Милан согласовал личный контракт с форвардом Челси

Нападающий "Челси" Оливье Жиру близок к переходу в "Милан". Об этом пишет Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, 34-летний француз - главная трансферная цель россонери на это лето. Сообщается, что футболист согласовал личные условия с клубом - договор будет подписан до лета 2023 года.

Кроме того, "Милан" сделал запрос в лондонский клуб по поводу еще двух футболистов - Хакима Зиеша и Тиемуэ Бакайоко. Однако в случае этой пары "синие" не намерены идти на компромиссы и сбавлять цену.

Напомним, что в минувшем сезоне АПЛ Жиру провел 31 матч во всех турнирах и забил один 11 голов. Контракт француза с "Челси" истекает через год.

Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего футболиста в 4 млн евро.