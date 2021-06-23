Фиорентина подписала вингера сборной Аргентины

"Фиорентина" на своём официальном сайте объявила о переходе флангового нападающего "Штутгарта" и сборной Аргентины Николаса Гонсалеса.

Контракт 23-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан на пять лет.

Подробности сделки не уточняются, однако, как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём твиттере, "фиалки" заплатили за Нико 27 млн евро.

Гонсалес начинал карьеру на родине, а в 2018 году перебрался в "Штутгарт". В сборную Аргентины вызывается с 2019 года.

В настоящее время вингер выступает с национальной командой на Кубке Америки - 2021.