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"Жаль, что я опоздал на 4 года". Моуриньо ответил Тотти – Ческо назвал Жозе сильнейшим тренером в мире
Сплошные комплименты
Getty Images / Global Images Ukraine
Португальский алленаторе "Ромы" Жозе Моуриньо ответил в своем Instagram бывшему капитану римлян Франческо Тотти, который назвал "Особенного" сильнейшим тренером в мире.
"Спасибо тебе за твои слова, Франческо. Жаль, что я опоздал на четыре года… Тренировать тебя было бы удовольствием".
Напомним, Моуриньо начнет работу с "волками" 1 июля. До "Тоттенхэма" он работал в "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реале", "Интере", "Порту", "Униан Лейрии" и "Бенфике". Тотти провел всю свою карьеру игрока в "Роме". За 25 сезонов он забил 307 голов в 786 матчах.
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