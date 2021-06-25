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"Жаль, что я опоздал на 4 года". Моуриньо ответил Тотти – Ческо назвал Жозе сильнейшим тренером в мире

Италия
(3 голосов)

Сплошные комплименты

"Жаль, что я опоздал на 4 года". Моуриньо ответил Тотти – Ческо назвал Жозе сильнейшим тренером в мире

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский алленаторе "Ромы" Жозе Моуриньо ответил в своем Instagram бывшему капитану римлян Франческо Тотти, который назвал "Особенного" сильнейшим тренером в мире.

"Спасибо тебе за твои слова, Франческо. Жаль, что я опоздал на четыре года… Тренировать тебя было бы удовольствием".

Напомним, Моуриньо начнет работу с "волками" 1 июля. До "Тоттенхэма" он работал в "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реале", "Интере", "Порту", "Униан Лейрии" и "Бенфике". Тотти провел всю свою карьеру игрока в "Роме". За 25 сезонов он забил 307 голов в 786 матчах.

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В статье: Франческо Тотти Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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