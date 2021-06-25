Дом для романтика. Все углы возвращения Джанлуиджи Буффона в Парму

Возвращение Джанлуиджи Буффона в "Парму" превратилось в настоящий фестиваль. В городе стоят на ушах, по словам Gazzetta Di Parma, Джиджи "вновь завоевал "Эннио Тардини", Parma Live назвала день его презентации B-Day, по аналогии с D-Day, днём высадки союзников в Нормандии во время Второй Мировой войны. 1000 билетов на презентацию на стадионе были раскуплены мгновенно, а если бы позволили, то раскупили бы и десятки тысяч. Впрочем, не все рады переходу. Попробуем же осветить его со всех углов.

Последний романтик

Ясно, что возвращение Джиджи в "Парму" после 20-ти лет отсутствия проистекает прежде всего из романтических, инстинктивных побуждений. Сам он заявляет, что по жизни руководствуется инстинктами. "Я хотел вернуться к моим истокам. Это руководило моими чувствами и дает мне мотивацию. У меня было много предложений, я даже хотел закончить с футболом, но сейчас уже нет, поскольку чувствую, что я не один. Имя "Пармы" перезарядило мои батарейки и наполнило сумки энтузиазмом. Я приехал, потому что настоящая любовь не заканчивается".

У него было немало причин пойти иным путем, уж точно не опускаться в Серию Б. Уроженец соседней не любящей Эмилию-Романью Тосканы, в детстве болельщик генуэзской "Дженоа", многолетний игрок ненавистного "Парме" "Ювентуса". В конце концов, актив, драгоценность всей Италии, Чемпион Мира, Легенда футбола. Он мог уйти в зените славы, мог найти себе команду в Лиге Чемпионов, мог остаться в "Ювентусе". Но он хотел в родной клуб. Вернуться к счастливым воспоминаниям о молодости, в клуб, которому он также кое-что должен.

Его партнеры по "Парме" 90-х Луиджи Аполлони и Массимо Криппа говорили о зове сердца. Спортивный директор клуба тех лет Фабрицио Ларини заявил: "Он всегда руководствовался инстинктом, всегда был сентиментальным, романтичным". О романтике и желании быть лидером говорил и бывший вратарь "Ювентуса" Эмиль Аудеро, и партнер по сборной Массимо Амброзини. А легендарный тренер той "Пармы" Невио Скала "очень рад, что он замкнет круг". Ее вратарь Клаудио Таффарелл говорил о желании вернуть клубу то, что он ему дал, а также о страсти к игре.

"Парма" всегда была внутри меня. У меня здесь много друзей. Я всегда говорил о ней с энтузиазмом. Но я не думал, что получится вернуться. "Парма" помогла мне стать великим, теперь я хочу помочь ей стать великой вновь. Меня беспокоило, что мои дети и супруга не видели меня в "Парме". Это наследие, которое как отец я должен передать им. Мой сын даже недоуменно спросил, зачем я иду туда. И тогда я еще сильнее подумал, что обязан вернуться. Чтобы он понял". Сильные слова Джиджи, говорящие об особой связи в клубом.

"Прошло 20 лет, но это было будто вчера. В меня настолько верят, что я должен это отработать. У меня есть мотивация, я хочу написать новые важные страницы в истории этого клуба и верю в это. Это главная причина моего возвращения, вместе с еще 999-ю причинами. Я чувствую такие сильные эмоции, а эмоциональная реакция - единственный путь успешно играть на высоком уровне в моем возрасте".

"Я знал, что "Парма" даст мне то, что не способен никто, поэтому был уверен в моем выборе. И я еще более уверен сейчас. Когда я увидел эти места вновь, я почувствовал, что дома. Мне нужно быть счастливым, а "Парма" меня любит так же сильно, как я ее. У меня были предложения, даже два от клубов, способных выиграть Лигу Чемпионов, но не на роль главного героя. Я принял роль второго вратаря в "Ювентусе" из-за сильной связи и дружбы со всеми там, но понял, что не хочу делать это в свои два последних года в карьере".

В конце концов, ведь это он в зените славы лучшего вратаря мира, чемпиона мира остался в неродном "Ювентусе" в 2006-ом году, когда его опустили в Серию Б из-за Кальчополи. Почему тогда должно удивлять, что он ушел в Серию Б в родной клуб в 2021-ом, когда ему 43 года?

Хочет быть главным

Закончили с романтикой, переходим к практике. Выше были освещены и профессиональные мотивы перехода. Три года назад он уходил из "Ювентуса", обидевшись на предложение стать вторым вратарём. В "Пари Сен-Жермен", где было больше шансов стать первым. Также им двигала навязчивая идея выиграть свой первый Кубок Чемпионов ("если бы не это, я бы уже давно ушёл из футбола"). Сейчас вторая идея ушла, зато осталась первая. Он хочет играть, не хочет растрачивать осень карьеры на скамье запасных. Хочет быть главным героем.

Он бы с радостью стал таким, если бы получил предложение от команды, играющей в Лиге Чемпионов. Были разговоры об "Аталанте" вместо ее первого вратаря Пьерлуиджи Голлини. Даже слухи о киевском "Динамо". Но выходит, что серьезных предложений не было. Да и он вряд ли хотел уезжать из Италии. Тем более, когда только что открыл в соседней с Пармой Тоскане свою Академию вратарей. В его словах чувствуется, что в Париже он не чувствовал себя комфортно. Если не чувствовал в Париже, то зачем ехать в Киев?

Кроме того, Буффон хочет стать первым вратарем, но должен понимать, что в его возрасте после такой насыщенной карьеры это сложно. В последние годы заметно, что, когда играл чаще, его резкость притуплялась, реакция замедлялась, психологического настроя часто не хватало. Потому отход в Серию Б очень даже логичен. Там также не будет легко, это тяжелая лига. Сам Джиджи вспоминает, как трудно было даже "Ювентусу" в 2006-ом в первых десяти матчах. Но все же это Второй дивизион.

Ну и главное то, что он приходит в амбициозный клуб. Не в "Венецию", которая в Серии А впервые за 19 лет и стоит на вылет. Сам Буффон после матча "Ювентус" - "Парма" в апреле не ответил на предложение хозяина клуба Кайла Краузе вернуться, но боссам "Ювентуса" сказал, что "крестоносцы" в хороших руках. Многострадальный клуб, объявивший о банкротстве в 2015-ом году (втором за 11 лет), сменивший название на "Parma Calcio 1913" и владельцев четырежды с тех пор, наконец-то видит свет в конце туннеля.

Семья Краузе не среди богатейших в США. Тем не менее, речь о миллиардерах, уважаемых бизнесменах, владеющих сетью супермаркетов, ферм, виноделен, недвижимостью. Причем в последних двух областях они очень крепко связаны с Италией. Кайл Краузе заявляет, что обожает эту страну, что часто проводит здесь отпуск, да и рабочие поездки. Знакомство с Италией дает им большое преимущество над другими иностранными владельцами.

Разумеется, и для самого клуба и города возвращение Буффона очень выгодно. В Парме его называли Суперменом, за то, что под вратарской футболкой надевал футболку с лого этого супергероя. В "Ювентусе" об этой кличке даже позабыли. Но сейчас в пабликах "Пармы 1913" его изображают в этой футболке, его представление прошло под девизом: "Супермен возвращается". Сняли даже видеоролик, в котором он заходит на "Тардини", выкапывает за линией ворот сундучок с экипировкой Супермена и говорит по-английски: "I'm back. Я вернулся".

"Это ещё одно подтверждение наших амбиций. Это сбывшаяся мечта. Я думал об этом со дня моего прихода в клуб. Это невероятно, фантастично, в это трудно поверить. Он мог уйти куда угодно и на какую угодно зарплату. Когда я впервые спрашивал его, он думал, что это шутка. У него есть и романтизм, и мотивация, сделавшая его игроком Топ-класса", - Краузе счастлив.

Фундамент и его шатания

Группа Краузе пришла в клуб в сентябре 2020-го, к концу трансферного периода и не смогла исправить ошибки предшественников. В панике она даже наделала новые. Еще до нее команда, известная глухой обороной, длинными пасами, физической мощью, решила перейти на игру в короткий пас, от обороны, с владением мячом. Не приобретя игроков для этого. Краузе начали спешно брать игроков перед закрытием трансферного окна и в октябре, и в январе. Без какой-либо системы - из Румынии, Франции, Швейцарии, Аргентины. И с логичным провалом.

По тратам на трансферы в сезоне 2020/21 "крестоносцы" в итоге уступили лишь "Ювентусу" и "Интеру", а по отрицательному трансферному сальдо обошли всех, с минус 90 миллионов. У второго, "Ювентуса", лишь минус 31. Но результата не было. А затем они еще и вернули тренера Роберто Д'Аверсу, проведшего команду через все низшие дивизионы и построившего игру от обороны, только потому, что он и так был на контракте. Результат - последнее место и слава лузеров из-за пяти потерь преимущества в два мяча.

Зато теперь все продуманнее. Акцент на атаку, владение мячом, короткий пас остался. Уже с игроками для этого. Работает новый спортивный директор Хавьер Рибалта, бывший главный скаут "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед". Также в клуб пришел многолетний директор юношеской системы "Милана" Филиппо Галли. Даже есть "директор по арендам игроков". Им выступает легенда клуба Алессандро Лукарелли, в свое время не оставивший его после банкротства и опустившийся с ним в Серию D.

А новым тренером вратарей стал Матс Эльфвендаль. Нынешний тренер вратарей сборной Швеции. Взять специалиста из плей-офф Евро в Серию Б - это точно говорит о серьезных намерениях.

Также "Парма" выгодно отличается от многих команд Серии А тем, что собирается модернизировать стадион. За свои деньги, и потому в полной гармонии с муниципалитетом. В новом комплексе также будут другие футбольные и баскетбольные площадки, аттракционы для детей, магазины, бары, рестораны. Успех проекта будет означать большой прыжок вперед для клуба.

Интересна и персона тренера. 41-летний Энцо Мареска, игравший с Буффоном в "Ювентусе", в предыдущем сезоне выиграл с молодежной командой "Манчестер Сити" Чемпионат Англии.

Играя в точно такой же футбол, в который играет и первая команда Хосепа Гвардиолы. Мареска считается восходящей звездой тренерского цеха. Приглашение такого специалиста в "Парму" - также громкая заявка. Он должен продолжить омоложение команды, задействовать игроков из уже сильной Академии. Например, вратаря юношеской сборной Италии Филиппо Риналди.

Джиджи даже спросили, как он собирается адаптироваться к стилю Энцо. "Роль вратаря развилась, он теперь должен участвовать в построении атак. Я просматривал видео игры его "Сити". Интересный вызов.

Правда, не все радужно. Boys, сильнейшая фанатская фирма "Пармы", встретила переход злым баннером: "Ты не можешь уходить как наемник и возвращаться как герой. Уважай футболку!" Также напомнив, как 20 лет назад Джиджи обещал, что не перейдет к "горбунам" из ненавистного "Ювентуса", но очень скоро перешел. Но с ней трудно согласиться. Поскольку тогда "Парма" была на пути к банкротству, и Буффона практически вытолкнули оттуда за рекордный трансфер вратаря в истории. Да и какие претензии к Топ-вратарю, который хотел прогрессировать?

"Тогда мне сказали, что я остаюсь и я бы с легкостью остался. Но затем все изменилось. Мое сердце хотело остаться, но мозгом я понимал, что это уже не та "Парма". Атмосфера изменилась". "Нет никаких причин обвинять такого светлого парня как Джиджи", - заявляет Ларини. "Все должны быть рады, что такой феномен вернулся".

Краузе заявляет, что хочет вернуть "Парму" туда, где ей место. Напоминая, что по трофеям в Еврокубках она четвертая в Италии с двумя Кубками УЕФА, Кубком Кубков и Суперкубком УЕФА. При этом признает, что это займет не год и не два. Ясно, что Буффон уже уйдет. Тем не менее, за два года контракта он хочет принести родному клубу как можно больше пользы. А затем, возможно, и стать в нем директором. "Он счастлив, все счастливы. Так зачем уходить, почему не играть?" Кристиан Вьери подытожил все просто. Главное - играть дома.