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Интер вернул в клуб голкипера-воспитанника

Италия
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Камбэк в родную гавань

Интер вернул в клуб голкипера-воспитанника

Inter

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Вратарь Алекс Кордас перешел в миланский "Интер". Контракт подписан до 30 июня 2022-го. 38-летний голкипер начинал карьеру в стане "нерадзурри", он является воспитанником итальянского гранда.

Алекс защищал цветах "Специи", "Лугано", "Читтадделлы" и еще нескольких малоизвестных итальянских команд. Последний коллектив, за который играл Кордас, это "Кротоне".

Напомним, недавно "Интер" объявил о подписании контракта с турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу. Ранее хавбек выступал за "Милан".

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В статье: Интер (Милан) Алекс Кордас
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Источник:
Inter

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