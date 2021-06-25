Интер вернул в клуб голкипера-воспитанника

Вратарь Алекс Кордас перешел в миланский "Интер". Контракт подписан до 30 июня 2022-го. 38-летний голкипер начинал карьеру в стане "нерадзурри", он является воспитанником итальянского гранда.

Алекс защищал цветах "Специи", "Лугано", "Читтадделлы" и еще нескольких малоизвестных итальянских команд. Последний коллектив, за который играл Кордас, это "Кротоне".

Напомним, недавно "Интер" объявил о подписании контракта с турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу. Ранее хавбек выступал за "Милан".