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Хочешь быть, как Роналду? Ешь брокколи! Игрок молодежки Юве раскрыл секрет диеты Криштиану

Италия
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(1 голосов)

Придется идти на жертвы

Хочешь быть, как Роналду? Ешь брокколи! Игрок молодежки Юве раскрыл секрет диеты Криштиану

CR7 Instagram

Новина українською

Бельгийский футболист молодежки "Ювентуса" Дауда Петерс пообщался с представителями прессы – один из вопросов был связан с диетой его звездного одноклубника Криштиану Роналду. Отметим, что 22-летний полузащитник часто тренируется с основной командой "Юве".

"Он всегда ест одно и то же: брокколи, курицу и рис. Литры воды, никакой кока-колы. Криштиану хочет побеждать всегда и везде. Он заставляет молодых игроков расти. Он действительно вовлекает вас в этот процесс".

"Роналду делает все эти упражнения для брюшного пресса не из тщеславия. Он воспринимает свое тело как инструмент для работы. Криштиану не засматривается часа в зеркало. Он реально живет своей работой. Если он приезжает на базу, то тренируется".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Дауда Петерс
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
25.06.2021 в 17:51
Хочешь быть как Роналду, пользуйся косметикой от Mary Kay! ))
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