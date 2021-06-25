Хочешь быть, как Роналду? Ешь брокколи! Игрок молодежки Юве раскрыл секрет диеты Криштиану

Бельгийский футболист молодежки "Ювентуса" Дауда Петерс пообщался с представителями прессы – один из вопросов был связан с диетой его звездного одноклубника Криштиану Роналду. Отметим, что 22-летний полузащитник часто тренируется с основной командой "Юве".

"Он всегда ест одно и то же: брокколи, курицу и рис. Литры воды, никакой кока-колы. Криштиану хочет побеждать всегда и везде. Он заставляет молодых игроков расти. Он действительно вовлекает вас в этот процесс".