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Лукаку: Роналду – игрок, на которого можно положиться, он приносит победы
Бельгиец высоко оценивает Криштиану
Форвард "Интера" Ромелу Лукаку оценил уровень игры форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, учитывая его возраст:
"Сколько ему, 36? Когда Роналду критиковали после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов от "Порту", я думал: "Вау, поверить не могу". А в следующем матче он сделал хет-трик.
Когда в лиге есть человек, делающий подобное в таком возрасте, это мотивирует. Начинаешь думать – почему бы мне не выйти на такой уровень или приблизиться к нему?
Роналду – игрок, на которого можно положиться, он приносит победы. Это впечатляет", – сказал Лукаку.
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