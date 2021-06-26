Лукаку: Роналду – игрок, на которого можно положиться, он приносит победы

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку оценил уровень игры форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, учитывая его возраст:

"Сколько ему, 36? Когда Роналду критиковали после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов от "Порту", я думал: "Вау, поверить не могу". А в следующем матче он сделал хет-трик.

Когда в лиге есть человек, делающий подобное в таком возрасте, это мотивирует. Начинаешь думать – почему бы мне не выйти на такой уровень или приблизиться к нему?

Роналду – игрок, на которого можно положиться, он приносит победы. Это впечатляет", – сказал Лукаку.