Коуч Аталанты нашел игрока, который завершит построение идеальной полузащиты

Итальянская "Аталанта" из города Бергамо интересуется игроком "Милана" Томмазо Побега.

В клубе считают, что 21-летний игрок молодежной сборной Италии станет последней фигурой в укреплении полузащиты команды Джан Пьеро Гасперини.

Побега играет на позиции центрального или опорного полузащитника и, как видят в Бергамо, идеально сочетается с проектом "богини", которая в случае соглашения с "Миланом" гарантирует Гасперини еще одного гибкого, молодого итальянского игрока.

Однако остается понять позицию "россонери", поскольку "Аталанта" ждет, готовы ли миланцы избавиться от игрока и при каких условиях, сообщает журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио.

"Милан" постоянно отдает Томмазо Побега в аренду. Он уже был в "Тернане", "Порденоне", а прошлый сезон провел в "Специи" (15 место в Серии А), был там основным игроком (20 матчей, 6 голов, 3 ассиста).