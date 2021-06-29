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Коуч Аталанты нашел игрока, который завершит построение идеальной полузащиты

Италия
(1 голосов)
Коуч Аталанты нашел игрока, который завершит построение идеальной полузащиты

Фото: AC Milan News/автор невідомий

Новина українською

Итальянская "Аталанта" из города Бергамо интересуется игроком "Милана" Томмазо Побега.

В клубе считают, что 21-летний игрок молодежной сборной Италии станет последней фигурой в укреплении полузащиты команды Джан Пьеро Гасперини.

Побега играет на позиции центрального или опорного полузащитника и, как видят в Бергамо, идеально сочетается с проектом "богини", которая в случае соглашения с "Миланом" гарантирует Гасперини еще одного гибкого, молодого итальянского игрока.

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Однако остается понять позицию "россонери", поскольку "Аталанта" ждет, готовы ли миланцы избавиться от игрока и при каких условиях, сообщает журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио.

"Милан" постоянно отдает Томмазо Побега в аренду. Он уже был в "Тернане", "Порденоне", а прошлый сезон провел в "Специи" (15 место в Серии А), был там основным игроком (20 матчей, 6 голов, 3 ассиста).

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Милан Специя Томмазо Побега
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Комментарии (1)
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IM-RM-DK (Miami)
29.06.2021 в 18:33
А как же супервитя))))))))?
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