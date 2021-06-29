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У чемпиона Италии может измениться владелец
FedeNerazurra
Китайский бизнесмен Чжан Цзиньдун может потерять контроль над итальянским "Интером".
Дело в том, что другая компания, Alibaba Group Holding и правительство провинции Цзянсу, находятся на грани приобретения доли в фирме Suning Чжан Цзиньдуна.
Suning столкнулся с проблемами во время пандемии, а затем ослаб интерес китайского правительства к футболу как направления для инвестирования. А Suning вынужден следовать указаниям из Пекина.
Bloomberg сообщает, что Suning может сделать объявление на этой неделе, поскольку Alibaba Group Holding и правительство провинции Цзянсу близки к заключению сделки. Она повлияет на владение миланским клубом.
Чжан больше не будет контролировать Suning после операции, в том числе и миланским футбольным клубом "Интер", который в сезоне 2020/21 получил чемпионство в Италии.
Однако переговоры между Suning и Alibaba продолжаются, и сделка может быть отложена или сорвана.
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