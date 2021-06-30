36-летний Борха Валеро объявил о завершении карьеры

Полузащитник " Фиорентины " Борха Валеро принял решение завершить карьеру в 36-летнем возрасте.

"Настал тот момент, который всегда кажется далеким, — момент, когда нужно перестать играть в футбол. Я бы хотел сделать это под Фьезоле, на полном стадионе, но, к сожалению, в футболе, как и в жизни, не всё зависит от нас. Благодарю все команды, где я имел честь играть: "Реал", "Мальорку", "Вест Бромвич", "Вильярреал", "Интер" и "Фиорентину". Также спасибо тренерам и моим товарищем по команде. Я бы не справился без вас. Благодарю своих жену и детей, я люблю вас. Флорентийцы, вы были моей самой большой победой. Спасибо вам за любовь, увидимся в городе", — написал Валеро на своей странице в Instagram.