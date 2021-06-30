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36-летний Борха Валеро объявил о завершении карьеры

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36-летний Борха Валеро объявил о завершении карьеры

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Полузащитник "Фиорентины" Борха Валеро принял решение завершить карьеру в 36-летнем возрасте.

"Настал тот момент, который всегда кажется далеким, — момент, когда нужно перестать играть в футбол. Я бы хотел сделать это под Фьезоле, на полном стадионе, но, к сожалению, в футболе, как и в жизни, не всё зависит от нас. Благодарю все команды, где я имел честь играть: "Реал", "Мальорку", "Вест Бромвич", "Вильярреал", "Интер" и "Фиорентину". Также спасибо тренерам и моим товарищем по команде. Я бы не справился без вас. Благодарю своих жену и детей, я люблю вас. Флорентийцы, вы были моей самой большой победой. Спасибо вам за любовь, увидимся в городе", — написал Валеро на своей странице в Instagram.

Отметим, что Борха является воспитанником "Реала", однако за основную команду "сливочных" так и не провел ни одного матча. Он выступал за "Мальорку", ВБА, "Вильярреал", "Фиорентину" и "Интер". В 2011 году он провел свой единственный матч в составе сборной Испании.

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В статье: Борха Валеро Фиорентина (Флоренция)
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