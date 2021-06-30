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У Фиорентины - второй за два месяца новый тренер

Италия
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У Фиорентины - второй за два месяца новый тренер

Картинка: Офіційний сайт Фіорентини

Новина українською

Итальянская "Фиорентина" объявила о назначении Винченцо Итальяно главным тренером первой команды.

43-летний специалист подписал контракт до 2023 года. В соглашении есть возможность продолжения сотрудничества еще на сезон.

В течение последних 2 лет Итальяно работал в "Специи", с которой недавно продлил контракт. Ради работы в "Фиорентине" ему придется заплатить 1 млн евро за расторжение соглашения.

В конце мая "Фиорентину" возглавил Дженнаро Гаттузо, но уже 17 июня было объявлено о его уходе из клуба.

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В прошлом сезоне Серии А "Специя" заняла 15 место из 39 очками. "Фиорентина" завершила розыгрыш на 13-й строчке с 40 баллами.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Фиорентина (Флоренция) Специя Винченцо Итальяно
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