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Новым директором Ювентуса стал экс-руководитель Феррари
Фото: Ювентус
Бывший руководитель гоночной команды "Феррари" Маурицио Арривабене назначен новым футбольным директором "Ювентуса", сообщает клуб.
Арривабене был директором команды "Феррари" с 2014 по 2019 годы. Он является членом совета директоров "Ювентуса" с 2012 года.
Впереди также назначение спортивного директора. Эту должность недавно покинул Фабио Паратичи.
Вероятно, новым спортивным директором "старой синьоры" станет Федерико Черубини, который уже имеет опыт работы в структуре "Ювентуса" (спортивный координатор, глава молодежного департамента).
В завершившемся сезоне-2020/2021 "Ювентус" впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. При этом команда выиграла Кубок Италии и не без труда квалифицировалась в Лигу чемпионов.
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