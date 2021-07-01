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Ювентус объявил сумму ущерба за 3 года от пандемии коронавируса

Италия
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И сразу посчитали, как это можно покрыть

Ювентус объявил сумму ущерба за 3 года от пандемии коронавируса

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Новина українською

Состоялось заседание совета директоров итальянского "Ювентуса".

Руководство клуба проанализировало влияние пандемии коронавируса на финансовое состояние клуба.

За три финансовых года (2019/20, 2020/21, 2021/22) суммарные прямые и косвенные потери "бьянконери" оценивают e 320 млн евро.

"Ювентус" увеличил уставный капитал клуба в 400 млн евро / 63,8% покроет компания Exor, а другую часть - остальные акционеры.

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В статье: Ювентус (Турин) коронавирус
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