Италия
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Ювентус объявил сумму ущерба за 3 года от пандемии коронавируса
И сразу посчитали, как это можно покрыть
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Состоялось заседание совета директоров итальянского "Ювентуса".
Руководство клуба проанализировало влияние пандемии коронавируса на финансовое состояние клуба.
За три финансовых года (2019/20, 2020/21, 2021/22) суммарные прямые и косвенные потери "бьянконери" оценивают e 320 млн евро.
"Ювентус" увеличил уставный капитал клуба в 400 млн евро / 63,8% покроет компания Exor, а другую часть - остальные акционеры.
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