Салернитана вышла в Серию А, но там ей уже дважды отказали. Фанаты бьют тревогу

Итальянская "Салернитана" в последние дни июня получила второй отказ от принятия в Серии А, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Дело в том, что этим клубом, как и римским "Лацио", владеет бизнесмен Клаудио Лотито. А двумя клубами в одном чемпионате владеть нельзя. Для Лотито сделали исключение, пока "Салернитана" не одержала право выступать в Серии А.

Нового владельца Лотито так и не нашел, поэтому переписал "Салернитану" на сына и зятя. А потом попытался отдать клуб в управление слепому трасту на 2 года.

Однако Федерация футбола Италии не оценила стараний и дважды отказала клубу в регистрации в Серии А. Теперь в клуба из города Салерно есть время до 3 июля, чтобы найти путь решения проблемы.

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Координаторы фан-клуба "Салернитаны" обратились к обеим сторонам, клубу и федерации и просят диалога и принятия решения, которое позволит команде выступать в Серии А.

Фанаты говорят о непрозрачной корпоративной коммуникации и заявляют, что не намерены уступать равнодушию.