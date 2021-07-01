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Салернитана вышла в Серию А, но там ей уже дважды отказали. Фанаты бьют тревогу
Не принимают из-за владельца
Фото: GETTY IMAGES
Итальянская "Салернитана" в последние дни июня получила второй отказ от принятия в Серии А, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Дело в том, что этим клубом, как и римским "Лацио", владеет бизнесмен Клаудио Лотито. А двумя клубами в одном чемпионате владеть нельзя. Для Лотито сделали исключение, пока "Салернитана" не одержала право выступать в Серии А.
Нового владельца Лотито так и не нашел, поэтому переписал "Салернитану" на сына и зятя. А потом попытался отдать клуб в управление слепому трасту на 2 года.
Однако Федерация футбола Италии не оценила стараний и дважды отказала клубу в регистрации в Серии А. Теперь в клуба из города Салерно есть время до 3 июля, чтобы найти путь решения проблемы.
Координаторы фан-клуба "Салернитаны" обратились к обеим сторонам, клубу и федерации и просят диалога и принятия решения, которое позволит команде выступать в Серии А.
Фанаты говорят о непрозрачной корпоративной коммуникации и заявляют, что не намерены уступать равнодушию.
Просим пролить свет на административный и юридический путь, которым должна идти "Салернитана" для зачисления в Серию А. Салерно и провинция Кампания не заслуживают того, чтобы их растоптали и чтобы мы стали объектом мародерства в СМИ. Поэтому надеемся, что клуб и Ассоциация футбола найдут адекватное решение в этой истории.
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