Милан претендует на Коутиньо

Портал ESPN сообщает, что "Милан" заинтересован в подписании атакующего полузащитника каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

"Россонери" уже вышли на контакт с "сине-гранатовыми" и начали переговоры о возможной аренде бразильца.

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В прошлом сезоне во всех турнирах 29-летний Коутиньо принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 голевые передачи.

Ранее, СМИ связывали бразильского хавбека с английским "Лестером".