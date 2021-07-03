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Милан претендует на Коутиньо

Италия
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Переговоры между "россонери" и "Барсой" на ранней стадии

Милан претендует на Коутиньо

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Портал ESPN сообщает, что "Милан" заинтересован в подписании атакующего полузащитника каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

"Россонери" уже вышли на контакт с "сине-гранатовыми" и начали переговоры о возможной аренде бразильца.

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В прошлом сезоне во всех турнирах 29-летний Коутиньо принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 голевые передачи.

Ранее, СМИ связывали бразильского хавбека с английским "Лестером".

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо Милан
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Источник:
ESPN

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