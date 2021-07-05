Защитнику сборной Италии сделали операцию на ахиллово сухожилие

Фланговый защитник национальной сборной Италии и римской "Ромы" Леонардо Спинаццола перенес операцию на ахиллово сухожилие.

Римский клуб на своем официальном сайте сообщил, что операция прошла успешно, однако сроки восстановления игрока будут известны в ближайшие недели.

Читайте также Манчини посвятил победу над Бельгией Спинаццоле

Сам Леонардо опубликовал в Instagram свою фотографию с больничной койки: