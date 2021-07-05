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Защитнику сборной Италии сделали операцию на ахиллово сухожилие

Италия
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На сколько времени выбыл - неизвестно

Защитнику сборной Италии сделали операцию на ахиллово сухожилие

Фото: Інстаграм

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Фланговый защитник национальной сборной Италии и римской "Ромы" Леонардо Спинаццола перенес операцию на ахиллово сухожилие.

Римский клуб на своем официальном сайте сообщил, что операция прошла успешно, однако сроки восстановления игрока будут известны в ближайшие недели.

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Сам Леонардо опубликовал в Instagram свою фотографию с больничной койки:

Операция прошла хорошо. Спасибо всем за то, что предоставили мне поддержку, вас действительно было очень много. Обратный отсчет начинается сейчас. Скоро увидимся, - написал Спинаццола.

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В статье: Италия Рома (Рим) Леонардо Спинаццола
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