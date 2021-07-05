Новый одноклубник для Малиновского и Коваленко - вратарь из Аргентины

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Фото: Gianluca Di Marzio
27-летний аргентинский вратарь Хуан Муссо перешел к бергамской "Аталанте" с "Удинезе".
Как сообщает журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио, стоимость трансфера - 20 млн евро.
Срок контракта - 4 года.
В "Удинезе" Муссо перешел из "Расинга" еще в 2018 году. В прошлом сезоне Хуан провел 36 поединков, пропустил 52 гола.
Также Муссо является резервным вратарем сборной Аргентины.
⚫️ ???????????????????????????????????? ???????????????? ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 2, 2021
Juan #Musso è un nuovo giocatore dell’Atalanta! ????
Bienvenido, Juan!! ????????????@musso_juan is a new #Atalanta player! ????
Welcome, Juan!! ????#BenvenutoJuan #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/zhiJe5mxH2
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