Новый одноклубник для Малиновского и Коваленко - вратарь из Аргентины

27-летний аргентинский вратарь Хуан Муссо перешел к бергамской "Аталанте" с "Удинезе".

Как сообщает журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио, стоимость трансфера - 20 млн евро.

Срок контракта - 4 года.

В "Удинезе" Муссо перешел из "Расинга" еще в 2018 году. В прошлом сезоне Хуан провел 36 поединков, пропустил 52 гола.

Также Муссо является резервным вратарем сборной Аргентины.

⚫️ ???????????????????????????????????? ???????????????? ????



Juan #Musso è un nuovo giocatore dell’Atalanta! ????

Bienvenido, Juan!! ????????????@musso_juan is a new #Atalanta player! ????

Welcome, Juan!! ????#BenvenutoJuan #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/zhiJe5mxH2