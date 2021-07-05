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Новый одноклубник для Малиновского и Коваленко - вратарь из Аргентины

Италия
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Новый одноклубник для Малиновского и Коваленко - вратарь из Аргентины

Фото: Gianluca Di Marzio

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27-летний аргентинский вратарь Хуан Муссо перешел к бергамской "Аталанте" с "Удинезе".

Как сообщает журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио, стоимость трансфера - 20 млн евро.

Срок контракта - 4 года.

В "Удинезе" Муссо перешел из "Расинга" еще в 2018 году. В прошлом сезоне Хуан провел 36 поединков, пропустил 52 гола.

Также Муссо является резервным вратарем сборной Аргентины.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Удинезе (Удине) Джанлука ди Марцио Хуан Муссо
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