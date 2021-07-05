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Франка Рибери спросили о завершении карьеры

Италия
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Франка Рибери спросили о завершении карьеры

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Бывший полузащитник "Фиорентины" и сборной Франции Франк Рибери находится в статусе свободного агента и ждет предложений.

Как сообщает Sport Bild, 38-летний футболист после окончания контракта с "фиалками" вернулся в Мюнхен, где проводит время с семьей и ожидает вариантов для продолжения карьеры.

По информации источника, Франк не намерен завершать карьеру этим летом и хочет играть еще два сезона - до 40 лет.

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В марте сообщалось, что Рибери уходит из "Фиорентины" и вернется в Германию. В услугах француза были заинтересованы несколько клубов Бундеслиги.

Рибери перешел в "Фиорентину" в 2019 году, а до этого в течение 12 лет защищал цвета "Баварии". В ходе карьеры также выступал за "Марсель", "Галатасарай" и ряд команд на родине. В прошлом сезоне хавбек провел 29 матчей в итальянской Серии А, забил два 2 и отдал 6 результативных передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Франк Рибери Фиорентина (Флоренция)
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