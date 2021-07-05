Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Франка Рибери спросили о завершении карьеры
Бывший полузащитник "Фиорентины" и сборной Франции Франк Рибери находится в статусе свободного агента и ждет предложений.
Как сообщает Sport Bild, 38-летний футболист после окончания контракта с "фиалками" вернулся в Мюнхен, где проводит время с семьей и ожидает вариантов для продолжения карьеры.
По информации источника, Франк не намерен завершать карьеру этим летом и хочет играть еще два сезона - до 40 лет.
В марте сообщалось, что Рибери уходит из "Фиорентины" и вернется в Германию. В услугах француза были заинтересованы несколько клубов Бундеслиги.
Рибери перешел в "Фиорентину" в 2019 году, а до этого в течение 12 лет защищал цвета "Баварии". В ходе карьеры также выступал за "Марсель", "Галатасарай" и ряд команд на родине. В прошлом сезоне хавбек провел 29 матчей в итальянской Серии А, забил два 2 и отдал 6 результативных передач.
Популярное сейчас
- Иван Яремчук: Цыганкова у нас чуть ли не причисляют к лику святых
- Все спарринги клубов УПЛ: две ничьи Динамо, победа и поражение Шахтёра
- Российского комментатора Губерниева внесли в черный список Минкульта. Он назвал решение "тупорылым"
- Роксана Малиновская: У Руслана операция, потом 2 недели абсолютно без нагрузок
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО
- Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО