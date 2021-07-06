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Официально: экс-наставник Пармы возглавил Сампдорию
Массовые переселения итальянских тренеров продолжаются
Фото: Сампдорія
Роберто Д'Аверса - новый главный тренер "Сампдории". Президент клуба Массимо Ферреро заключил контракт с ним до лета 2023 года.
45-летний Д'Аверса сам был футболистом, играл в 1994-2013 годах. После завершения карьеры был техническим директором в клубе "Виртус Ланчано". А с 2016 по 2020 годы тренировал "Парму". Руководил ею и до недавнего времени с января до конца мая (команда выбыла в Серию В).
"Сампдория" в сезоне 2020/21 заняла 9 место в Серии А. К этому времени наставником "Сампдории" был Клаудио Раньери.
???? Il saluto di mister #DAversa a tutti i tifosi della #Sampdoria.— U.C. Sampdoria (@sampdoria) July 5, 2021
????⚪????⚫⚪???? pic.twitter.com/53q6uxGHMu
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