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Официально: экс-наставник Пармы возглавил Сампдорию

Италия
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Массовые переселения итальянских тренеров продолжаются

Официально: экс-наставник Пармы возглавил Сампдорию

Фото: Сампдорія

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Роберто Д'Аверса - новый главный тренер "Сампдории". Президент клуба Массимо Ферреро заключил контракт с ним до лета 2023 года.

45-летний Д'Аверса сам был футболистом, играл в 1994-2013 годах. После завершения карьеры был техническим директором в клубе "Виртус Ланчано". А с 2016 по 2020 годы тренировал "Парму". Руководил ею и до недавнего времени с января до конца мая (команда выбыла в Серию В).

"Сампдория" в сезоне 2020/21 заняла 9 место в Серии А. К этому времени наставником "Сампдории" был Клаудио Раньери.

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В статье: Сампдория (Генуя) Парма Роберто Д'Аверса
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