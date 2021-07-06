Официально: экс-наставник Пармы возглавил Сампдорию

Роберто Д'Аверса - новый главный тренер "Сампдории". Президент клуба Массимо Ферреро заключил контракт с ним до лета 2023 года.

45-летний Д'Аверса сам был футболистом, играл в 1994-2013 годах. После завершения карьеры был техническим директором в клубе "Виртус Ланчано". А с 2016 по 2020 годы тренировал "Парму". Руководил ею и до недавнего времени с января до конца мая (команда выбыла в Серию В).

"Сампдория" в сезоне 2020/21 заняла 9 место в Серии А. К этому времени наставником "Сампдории" был Клаудио Раньери.