Сарри – о работе с Роналду, Жоржиньо как кандидате на Золотой мяч, уходе из Челси и Скудетто с Юве

Новый тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри пообщался с представителями прессы на различные футбольные темы.

"Скудетто с "Ювентусом" в клубе восприняли как должное. Мы стали чемпионами и даже не праздновали, каждый просто поужинал за свой счет. А в этом сезоне ребята праздновали четвертое место, наверное, сейчас в Турине лучше условия для работы… Команда, которая выиграла восемь титулов подряд, конечно, может все воспринимать как должное, но так не должно быть в футболе".

"Работать с Роналду непросто. Это многонациональная корпорация, которой нужно совмещать свои интересы с интересами команды. Безусловно, сложная ситуация. Мне кажется, что как тренер я лучше, чем как менеджер. Мне нравится работать в поле. Однако Роналду важен – он приносит результаты. Удерживал бы я Криштиану в команде? Это зависит от ситуации в клубе. Если нужно уменьшить зарплатную ведомость, то лучше продать одного игрока, а не пять-шесть. Если нет, то нужно строить команду вокруг Роналду".

"Сарри против Моуриньо? На поле будут "Рома" и "Лацио": я не смогу забить гол, Жозе не сможет сделать сэйв. Команды важнее игроков и тренеров".

"Уйти из "Челси" было огромной ошибкой. Я сильно хотел вернуться в Италию. После моего ухода лондонцы взяли много молодых игроков, которые подошли бы мне. Это был сложный сезон, Абрамович не мог прилететь в Англию, всем занималась Марина Грановская, она должна была решить множество проблем, а с финансами было сложно. А потом пришли Вернер, Хавертц, Маунт, Зиеш – игроки для моего футбола".

"Если Жоржиньо выиграет и ЕВРО, то станет кандидатом на Золотой мяч. Он утонченный игрок, не все это понимают. С ним все кажется простым. В этом и заключается его величие. В "Челси" фанатам и журналистам было сложно его принять, но теперь я вижу, что его ценят".