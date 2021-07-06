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Лидер Наполи и сборной Бельгии перенес операцию на плече
Финиш сезона для игрока только-только наступил
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий итальянского "Наполи" и национальной сборной Бельгии Дрис Мертенс перенес операцию на левом плече. Как сообщает пресс-служба "адзурри", через 2-3 недели форвард начнет процесс реабилитации.
???? | @dries_mertens14 si è sottoposto a intervento di stabilizzazione della spalla sinistra.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 5, 2021
???? https://t.co/stcZQyobWT pic.twitter.com/vjvMbDDK93
34-летний страйкер провел 4 матча за "красных дьяволов" на чемпионате Европы (один ассист).
Отметим, что в прошлом сезоне форвард забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 38 матчах за неаполитанцев. "Наполи" финишировал по итогам кампании на 5-й позиции. В новом розыгрыше команду будет тренировать Лучано Спаллетти.
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