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Николо Барелла пристыдил журналиста во время пресс-конференции
Фото: Getty Images
У центрального полузащитника национальной сборной Италии и "Интера" Николо Барелла вышел курьезный диалог с журналистом во время пресс-конференции.
Репортер грубо ошибся относительно возраста футболиста и задал ему такой вопрос:
Вам тогда было 7 лет, но не могли бы вы рассказать о магии чемпионата мира 1990 года в Италии?
Барелла сначала удивился, но все же ответил:
Я родился в 1997-м. Во время чемпионата мира мне было минус семь лет.
Журналист после этих слов не придумал, как исправить свой вопрос.
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