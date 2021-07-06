Николо Барелла пристыдил журналиста во время пресс-конференции

У центрального полузащитника национальной сборной Италии и "Интера" Николо Барелла вышел курьезный диалог с журналистом во время пресс-конференции.

Репортер грубо ошибся относительно возраста футболиста и задал ему такой вопрос:

Вам тогда было 7 лет, но не могли бы вы рассказать о магии чемпионата мира 1990 года в Италии?

Барелла сначала удивился, но все же ответил:

Я родился в 1997-м. Во время чемпионата мира мне было минус семь лет.

Журналист после этих слов не придумал, как исправить свой вопрос.