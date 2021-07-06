  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Николо Барелла пристыдил журналиста во время пресс-конференции
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Николо Барелла пристыдил журналиста во время пресс-конференции

Италия
(1 голосов)
Николо Барелла пристыдил журналиста во время пресс-конференции

Фото: Getty Images

Новина українською

У центрального полузащитника национальной сборной Италии и "Интера" Николо Барелла вышел курьезный диалог с журналистом во время пресс-конференции.

Репортер грубо ошибся относительно возраста футболиста и задал ему такой вопрос:

Вам тогда было 7 лет, но не могли бы вы рассказать о магии чемпионата мира 1990 года в Италии?

Читайте такжеКонец и начало эпохи. Итоги сезона 2020/21 в Серии А

Барелла сначала удивился, но все же ответил:

Я родился в 1997-м. Во время чемпионата мира мне было минус семь лет.

Журналист после этих слов не придумал, как исправить свой вопрос.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Николо Барелла
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...