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Ради нового вратаря для Марселя "подвинутся" Рома и Вулверхэмптон
С игроками на той же позиции
"Рома" собирается подписать Руи Патрисиу у английского "Вулверхэмптона", соглашение должно быть заключено вскоре, цена - 10 млн евро плюс 3 млн евро бонусов.
Хосе Са заменит Патрисиу в воротах "волков".
Руи Патрисиу в "Роме" станет заменой для Пау Лопеса - он пойдет в аренду французского "Марселя", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.
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