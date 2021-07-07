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Ради нового вратаря для Марселя "подвинутся" Рома и Вулверхэмптон

Италия
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Ради нового вратаря для Марселя "подвинутся" Рома и Вулверхэмптон

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"Рома" собирается подписать Руи Патрисиу у английского "Вулверхэмптона", соглашение должно быть заключено вскоре, цена - 10 млн евро плюс 3 млн евро бонусов.

Хосе Са заменит Патрисиу в воротах "волков".

Руи Патрисиу в "Роме" станет заменой для Пау Лопеса - он пойдет в аренду французского "Марселя", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

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В статье: Руи Патрисиу Вулверхэмптон Марсель Рома (Рим) Пау Лопес Хосе Саломон Рондон Олимпик (Марсель) Фабрицио Романо
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