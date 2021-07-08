Официально: после двух отказов Салернитана все же получила разрешение на выступления в Серии А

Новичок Серии А "Салернитана" официально получила допуск к участию в следующем сезоне Высшего дивизиона чемпионата Италии.

Клуб из Салерно принадлежал президенту "Лацио" Клаудио Лотито. По правилам Итальянской федерации футбола, команды, которые находятся в руках одного владельца, не могут играть в рамках одной лиги.

"Салернитана" дважды подавала документы, однако оба раза получала отказ. Нового босса Лотито не нашел, поэтому переписал клуб на сына и зятя. В общем, с третьего раза все документы были приняты. В последний раз команда с юга Неаполя играла в Серии А в сезоне-1998/99.