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Официально: после двух отказов Салернитана все же получила разрешение на выступления в Серии А

Италия
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Официально: после двух отказов Салернитана все же получила разрешение на выступления в Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок Серии А "Салернитана" официально получила допуск к участию в следующем сезоне Высшего дивизиона чемпионата Италии.

Клуб из Салерно принадлежал президенту "Лацио" Клаудио Лотито. По правилам Итальянской федерации футбола, команды, которые находятся в руках одного владельца, не могут играть в рамках одной лиги.

"Салернитана" дважды подавала документы, однако оба раза получала отказ. Нового босса Лотито не нашел, поэтому переписал клуб на сына и зятя. В общем, с третьего раза все документы были приняты. В последний раз команда с юга Неаполя играла в Серии А в сезоне-1998/99.

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В статье: Серия А Чемпионат Италии Клаудио Лотито Салернитана (Италия)
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Комментарии (1)
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сухОФрукт (Киев)
08.07.2021 в 12:36
Ваша новина не коректна. Вимога Федерації - це економічна незалежність, а не 1 власник. А зять і син - це пов'язані особи, що також порушує правила Федерації.Тому умова була 1 - Лотіто мав продати клуб. Було 2 потенційні покупці. Один із них власник Лідсу, який пропонував 50 млн євро, але Лотіто хотів 100. Оскільки терміни були обмежені, клуб продали на незалежний трастовий фонд, який зобов'язався продати клуб протягом 6 місяців і буде здійснювати управління до моменту продажу. Лише з третього разу вдалося оформити документи так, що виключався вплив Лотіто чи членів його родини. Тому клубу дали дозвіл на участь у серії А.
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