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Официально: после двух отказов Салернитана все же получила разрешение на выступления в Серии А
Одобрение получено
Getty Images / Global Images Ukraine
Новичок Серии А "Салернитана" официально получила допуск к участию в следующем сезоне Высшего дивизиона чемпионата Италии.
Клуб из Салерно принадлежал президенту "Лацио" Клаудио Лотито. По правилам Итальянской федерации футбола, команды, которые находятся в руках одного владельца, не могут играть в рамках одной лиги.
"Салернитана" дважды подавала документы, однако оба раза получала отказ. Нового босса Лотито не нашел, поэтому переписал клуб на сына и зятя. В общем, с третьего раза все документы были приняты. В последний раз команда с юга Неаполя играла в Серии А в сезоне-1998/99.
???? Il Consiglio Federale, preso atto del parere positivo della Covisoc, ha votato favorevolmente in merito al rispetto delle condizioni del trust Salernitana 2021.— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) July 7, 2021
???????? La Salernitana ritorna ufficialmente in Serie A dopo 23 anni di assenza.#macteAnimo #forzagranata #uss1919 pic.twitter.com/ZDVL8EKcKC
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