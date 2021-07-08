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Натурализованный экс-игрок сборной Италии - новый наставник Специи

Италия
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Натурализованный экс-игрок сборной Италии - новый наставник Специи

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Главную команду "Специи" из Серии А возглавил 38-летний Тьяго Мотта, экс-игрок сборных Бразилии (2003) и Италии (2011-2016), в прошлом также наставник "Дженоа".

В сентябре 2020 он получил от УЕФА лицензию PRO, которая позволяет работать наставником главной команды в высших лигах.

Контракт со "Специей" заключен до 2024 года.

Предыдущим тренером "Специи" был Винченцо Итальяно, он тренировал ее с 2019 года. Именно Итальяно впервые в истории вывел команду в Серию А.

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По итогам своего дебютного сезона 2020/21 в главном чемпионате "Специя" заняла 15 позицию в Серии А.

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В статье: Серия А Чемпионат Италии Тьяго Мотта Специя Винченцо Итальяно
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