Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Натурализованный экс-игрок сборной Италии - новый наставник Специи
Главную команду "Специи" из Серии А возглавил 38-летний Тьяго Мотта, экс-игрок сборных Бразилии (2003) и Италии (2011-2016), в прошлом также наставник "Дженоа".
В сентябре 2020 он получил от УЕФА лицензию PRO, которая позволяет работать наставником главной команды в высших лигах.
Контракт со "Специей" заключен до 2024 года.
Предыдущим тренером "Специи" был Винченцо Итальяно, он тренировал ее с 2019 года. Именно Итальяно впервые в истории вывел команду в Серию А.
По итогам своего дебютного сезона 2020/21 в главном чемпионате "Специя" заняла 15 позицию в Серии А.
Andemo Mister! ????— Spezia Calcio (@acspezia) July 8, 2021
Andemo Aquile! ???? pic.twitter.com/sgjLVdespN
Популярное сейчас
- В Токио до 22 августа ввели режим чрезвычайной ситуации
- Официально: Серхио Рамос стал игроком ПСЖ
- Саутгейт: Пенальти? ВАР все проверил и согласился с решением главного арбитра
- Супряга заинтересовал еще один клуб Серии А
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО