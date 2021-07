Теперь все силы на Холанда? Форвард Челси перейдет в Милан

"Милан" близок к заключению контракта с 34-летним французским нападающим лондонского "Челси" Оливье Жиру. По информации инсайдеров Фабрицио Романо и Джанлуки Ди Марцио, "россонери" заплатят за игрока 1 миллион евро, такую же сумму выплатят бонусами.

Жиру подпишет трудовой договор до июня 2023 года. Официальное подтверждение последует на следующей неделе. Зарплата Оливье в новом клубе составит 3,5 миллиона евро в год.

AC Milan have reached an agreement with Chelsea to sign Olivier Giroud, here-we-go soon! €1m as guaranteed fee, €1m as add on. Giroud will sign until June 2023 once all details will be fixed. ???????? #ACMilan



Giroud is expected to fly to Milano next week. #CFC @DiMarzio