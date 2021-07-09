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Теперь все силы на Холанда? Форвард Челси перейдет в Милан

Италия
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Теперь все силы на Холанда? Форвард Челси перейдет в Милан

Goal

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"Милан" близок к заключению контракта с 34-летним французским нападающим лондонского "Челси" Оливье Жиру. По информации инсайдеров Фабрицио Романо и Джанлуки Ди Марцио, "россонери" заплатят за игрока 1 миллион евро, такую же сумму выплатят бонусами.

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Жиру подпишет трудовой договор до июня 2023 года. Официальное подтверждение последует на следующей неделе. Зарплата Оливье в новом клубе составит 3,5 миллиона евро в год.

Как сообщают различные СМИ, "Челси" начал готовить 150 миллионов фунтов стерлингов для покупки форварда "Боруссии Д" Эрлинга Холанда. В прошлом сезоне норвежец забил 41 гол в 41 матче (все турниры).

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Оливье Жиру Челси (Лондон) Милан Эрлинг Холанд
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Источник:
Di Marzio

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