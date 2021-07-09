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Теперь все силы на Холанда? Форвард Челси перейдет в Милан
В полку Ибры прибудет
Goal
"Милан" близок к заключению контракта с 34-летним французским нападающим лондонского "Челси" Оливье Жиру. По информации инсайдеров Фабрицио Романо и Джанлуки Ди Марцио, "россонери" заплатят за игрока 1 миллион евро, такую же сумму выплатят бонусами.
Жиру подпишет трудовой договор до июня 2023 года. Официальное подтверждение последует на следующей неделе. Зарплата Оливье в новом клубе составит 3,5 миллиона евро в год.
AC Milan have reached an agreement with Chelsea to sign Olivier Giroud, here-we-go soon! €1m as guaranteed fee, €1m as add on. Giroud will sign until June 2023 once all details will be fixed. ???????? #ACMilan— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2021
Giroud is expected to fly to Milano next week. #CFC @DiMarzio
Как сообщают различные СМИ, "Челси" начал готовить 150 миллионов фунтов стерлингов для покупки форварда "Боруссии Д" Эрлинга Холанда. В прошлом сезоне норвежец забил 41 гол в 41 матче (все турниры).
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