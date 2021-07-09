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Моуринью исключил из Ромы Клюйверта-младшего и еще 7 игроков

Италия
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Моуринью исключил из Ромы Клюйверта-младшего и еще 7 игроков

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Новый главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью назвал состав, который будет готовиться к предстоящему сезону.

Специалист исключил из команды ряд игроков, которые, по сообщениям итальянских СМИ, будут выставлены на трансфер.

Среди тех, кто не попал на сборы с "Ромой", такие футболисты, как Педро Родригес, Хавьер Пасторе, Джастин Клюйверт, Стивен Н'Зонзи, Федерико Фацио, Давиде Сантон, Уильям Бианда и Анте Чорич.

Зато список игроков, которые будут готовиться к новому сезону, опубликованный в Твиттере "Ромы".

Моуринью начал работу с "Ромой" 1 июля. До римского клуба он работал в английском Тоттенхэм Хотспур, Манчестер Юнайтед, Челси, Реал, Интер, Порту, Униан Лейрия и Бенфике.

Контракт португальца с римлянами подписан на три сезона и предусматривает зарплату в € 7,5 млн после вычета налогов.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Джастин Клюйверт
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