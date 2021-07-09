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Моуринью исключил из Ромы Клюйверта-младшего и еще 7 игроков
Новый главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью назвал состав, который будет готовиться к предстоящему сезону.
Специалист исключил из команды ряд игроков, которые, по сообщениям итальянских СМИ, будут выставлены на трансфер.
Среди тех, кто не попал на сборы с "Ромой", такие футболисты, как Педро Родригес, Хавьер Пасторе, Джастин Клюйверт, Стивен Н'Зонзи, Федерико Фацио, Давиде Сантон, Уильям Бианда и Анте Чорич.
Зато список игроков, которые будут готовиться к новому сезону, опубликованный в Твиттере "Ромы".
????— AS Roma English (@ASRomaEN) July 8, 2021
The players involved as pre-season training gets underway today...#ASRoma pic.twitter.com/sJUgznA5FZ
Моуринью начал работу с "Ромой" 1 июля. До римского клуба он работал в английском Тоттенхэм Хотспур, Манчестер Юнайтед, Челси, Реал, Интер, Порту, Униан Лейрия и Бенфике.
Контракт португальца с римлянами подписан на три сезона и предусматривает зарплату в € 7,5 млн после вычета налогов.
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