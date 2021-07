Моуринью исключил из Ромы Клюйверта-младшего и еще 7 игроков

Новый главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью назвал состав, который будет готовиться к предстоящему сезону.

Специалист исключил из команды ряд игроков, которые, по сообщениям итальянских СМИ, будут выставлены на трансфер.

Среди тех, кто не попал на сборы с "Ромой", такие футболисты, как Педро Родригес, Хавьер Пасторе, Джастин Клюйверт, Стивен Н'Зонзи, Федерико Фацио, Давиде Сантон, Уильям Бианда и Анте Чорич.

Зато список игроков, которые будут готовиться к новому сезону, опубликованный в Твиттере "Ромы".

????



The players involved as pre-season training gets underway today...#ASRoma pic.twitter.com/sJUgznA5FZ