Лоренцо Инсинье останется в Наполи

Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье принял решение относительно своего будущего, пишет Corriere dello Sport. 30-летний нападающий хочет подписать новый контракт с неаполитанцами.

В скором времени стороны проведут переговоры, чтобы обсудить продление сотрудничества. Лоренцо уже выдвинул руководству клуба одно условие. Игрок хочет получать пять миллионов евро в год по новому контракту.

В минувшем сезоне чемпионата Италии форвард провел 35 матчей, забил 19 голов и сделал семь результативных передач.