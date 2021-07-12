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Лоренцо Инсинье останется в Наполи
Игрок решил продлить контракт
Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье принял решение относительно своего будущего, пишет Corriere dello Sport. 30-летний нападающий хочет подписать новый контракт с неаполитанцами.
В скором времени стороны проведут переговоры, чтобы обсудить продление сотрудничества. Лоренцо уже выдвинул руководству клуба одно условие. Игрок хочет получать пять миллионов евро в год по новому контракту.
В минувшем сезоне чемпионата Италии форвард провел 35 матчей, забил 19 голов и сделал семь результативных передач.
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