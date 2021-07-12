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Несколько человек погибли во время празднования победы Италии на Евро-2020
В Италии несколько человек погибло во время массовых празднований победы национальной команды в финале чемпионата Европы-2020 с Англией.
Как сообщает La Repubblica, в провинции Катания произошло ДТП, в результате которого погиб 19-летний юноша. Еще четыре человека были ранены. Все они ехали праздновать победу сборной Италии.
В городе Фоджа 32-летний мужчина на скутере был застрелен во время участия в футбольном празднике.
Также ночью в Венеции в одном из каналов было обнаружено тело мужчины среднего возраста. Личность мужчины не установлена. В полиции не исключают, что смерть неизвестного могла быть связана с массовыми торжествами по поводу победы сборной Италии на Евро-2020.
Также сообщается о множестве раненых в различных городах Италии.
Матч финала чемпионата Европы - 2020 Италия - Англия проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы - 3:2.
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