  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Несколько человек погибли во время празднования победы Италии на Евро-2020
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Несколько человек погибли во время празднования победы Италии на Евро-2020

Италия
(1 голосов)
Несколько человек погибли во время празднования победы Италии на Евро-2020

Новина українською

В Италии несколько человек погибло во время массовых празднований победы национальной команды в финале чемпионата Европы-2020 с Англией.

Как сообщает La Repubblica, в провинции Катания произошло ДТП, в результате которого погиб 19-летний юноша. Еще четыре человека были ранены. Все они ехали праздновать победу сборной Италии.

В городе Фоджа 32-летний мужчина на скутере был застрелен во время участия в футбольном празднике.

Читайте такжеИталия - Англия 1:1 / 3:2 пен. Видео голов и обзор матча

Также ночью в Венеции в одном из каналов было обнаружено тело мужчины среднего возраста. Личность мужчины не установлена. В полиции не исключают, что смерть неизвестного могла быть связана с массовыми торжествами по поводу победы сборной Италии на Евро-2020.

Также сообщается о множестве раненых в различных городах Италии.

Матч финала чемпионата Европы - 2020 Италия - Англия проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы - 3:2.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Италия Евро-2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...