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Наполи готов продлить контракт с Ди Лоренцо до 2026 года
Футболист останется в Неаполе
Защитник "Наполи" Джованни Ди Лоренцо может продлить контракт с клубом.
Соглашение между сторонами, рассчитанное до 2026 года, может быть подписано уже в течение нескольких недель. Об этом пишет в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.
Napoli are ready to extend Giovanni Di Lorenzo’s contract until June 2026, agreement set to be signed in the next weeks - it’s almost done. No Man Utd negotiations as of today. ???? #Napoli— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2021
“There’s nothing real going on with Manchester United”, his agent just confirmed. #MUFC
В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 49 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 8 результативных передач.
Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" не обсуждал трансфер итальянца, агент игрока также подтвердил эту информацию.
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