Наполи готов продлить контракт с Ди Лоренцо до 2026 года

Защитник "Наполи" Джованни Ди Лоренцо может продлить контракт с клубом.

Соглашение между сторонами, рассчитанное до 2026 года, может быть подписано уже в течение нескольких недель. Об этом пишет в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.

Napoli are ready to extend Giovanni Di Lorenzo’s contract until June 2026, agreement set to be signed in the next weeks - it’s almost done. No Man Utd negotiations as of today. ???? #Napoli



“There’s nothing real going on with Manchester United”, his agent just confirmed. #MUFC