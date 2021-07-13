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Наполи готов продлить контракт с Ди Лоренцо до 2026 года

Италия
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Футболист останется в Неаполе

Наполи готов продлить контракт с Ди Лоренцо до 2026 года

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Защитник "Наполи" Джованни Ди Лоренцо может продлить контракт с клубом.

Соглашение между сторонами, рассчитанное до 2026 года, может быть подписано уже в течение нескольких недель. Об этом пишет в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 49 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 8 результативных передач.

Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" не обсуждал трансфер итальянца, агент игрока также подтвердил эту информацию.

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В статье: Наполи (Неаполь) Джованни Ди Лоренцо
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