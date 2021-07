Интер представил домашнюю форму на предстоящий сезон

Миланский "Интер" в своём официальном "твиттере" опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы на сезон-2021/2022.

Вместо традиционных вертикальных чёрных и синих полос на экипировке присутствует необычный узор, сделанный в синем и тёмно-синем цветах. Чёрными сделали воротник и манжеты. Эмблема выполнена в золотом цвете — вероятно, в честь чемпионства. Техническим спонсором нерадзурри является американская фирма Nike.

"Интер" в минувшем сезоне стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.

????| MAGLIA



The New Skin of Milano.

Diamo il benvenuto alla nuova Home Jersey 21/22. ⚫????

#TheNewSkinOfMilano #IMInter #IMMilano pic.twitter.com/J0Az390HLF