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Интер представил домашнюю форму на предстоящий сезон
Итальянская команда выполнила её в традиционных тонах
AM Stadion
Миланский "Интер" в своём официальном "твиттере" опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы на сезон-2021/2022.
Вместо традиционных вертикальных чёрных и синих полос на экипировке присутствует необычный узор, сделанный в синем и тёмно-синем цветах. Чёрными сделали воротник и манжеты. Эмблема выполнена в золотом цвете — вероятно, в честь чемпионства. Техническим спонсором нерадзурри является американская фирма Nike.
"Интер" в минувшем сезоне стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.
????| MAGLIA— Inter ???????????? (@Inter) July 13, 2021
The New Skin of Milano.
Diamo il benvenuto alla nuova Home Jersey 21/22. ⚫????
#TheNewSkinOfMilano #IMInter #IMMilano pic.twitter.com/J0Az390HLF
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