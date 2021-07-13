  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер представил домашнюю форму на предстоящий сезон
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер представил домашнюю форму на предстоящий сезон

Италия
(1 голосов)

Итальянская команда выполнила её в традиционных тонах

Интер представил домашнюю форму на предстоящий сезон

AM Stadion

Новина українською

Миланский "Интер" в своём официальном "твиттере" опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы на сезон-2021/2022.

Вместо традиционных вертикальных чёрных и синих полос на экипировке присутствует необычный узор, сделанный в синем и тёмно-синем цветах. Чёрными сделали воротник и манжеты. Эмблема выполнена в золотом цвете — вероятно, в честь чемпионства. Техническим спонсором нерадзурри является американская фирма Nike.

"Интер" в минувшем сезоне стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...