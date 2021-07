Замена Спинаццолы. Рома может арендовать защитника МЮ

Итальянская "Рома" ищет замену для Леонардо Спинаццолы. Левый защитник получил серьезную травму на Евро-2020, которая выведет его из строя на несколько месяцев.

По данным инсайдера Ди Марцио, итальянский клуб изучает возможность аренды Алекса Теллеса. Контракт бразильца сейчас принадлежит "МЮ", однако там он проиграл конкуренцию Люку Шоу.

AS Roma are interested in Alex Telles as potential new left back. Roma want him on loan to replace Spinazzola, Manchester United have no intention to accept a loan as of today. ???????????? #ASRoma @DiMarzio



Deal now considered ‘complicated’ as of today - Roma will try in the next days.