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Ювентус отказался от подписания немецкого защитника Аталанты
Будут изучать альтернативные варианты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" долгое время изучал возможность подписания защитника Робина Гозенса. Однако сейчас их интерес охладел.
По данным CalcioMercato, после удачного выступления фулбека на Евро, "Аталанта" захочет получить за футболиста порядка 50-ти миллионов. "Юве" считает эту цену завышенной.
В прошедшем сезоне Гозенс отыграл 44 матча, забил 12 голов и отдал восемь голевых передач.
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