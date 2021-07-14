Ювентус отказался от подписания немецкого защитника Аталанты

Туринский "Ювентус" долгое время изучал возможность подписания защитника Робина Гозенса. Однако сейчас их интерес охладел.

По данным CalcioMercato, после удачного выступления фулбека на Евро, "Аталанта" захочет получить за футболиста порядка 50-ти миллионов. "Юве" считает эту цену завышенной.

В прошедшем сезоне Гозенс отыграл 44 матча, забил 12 голов и отдал восемь голевых передач.