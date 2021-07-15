Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опубликован календарь Серии А на сезон 2021/22
1-й тур запланирован на 21-22 августа
Фото: legaseriea.it
Серия А представила календарь на сезон-2021/22.
1-й тур запланирован на 21-22 августа. Точные даты матчей объявят позднее.
1-й тур
- "Болонья" – "Салернитана"
- "Кальяри" – "Специя"
- "Эмполи" – "Лацио"
- "Верона" – "Сассуоло"
- "Интер" – "Дженоа"
- "Наполи" – "Венеция"
- "Рома" – "Фиорентина"
- "Сампдория" – "Милан"
- "Торино" – "Аталанта"
- "Удинезе" – "Ювентус"
3-й тур (11-12 сентября)
- "Аталанта" – "Фиорентина"
- "Милан" – "Лацио"
- "Наполи" – "Ювентус"
4-й тур (18-19 сентября)
- "Ювентус" – "Милан"
6-й тур (25-26 сентября)
- "Интер" – "Аталанта"
- "Лацио" – "Рома"
7-й тур (2-3 октября)
- "Аталанта" – "Милан"
8-й тур (16-17 октября)
- "Ювентус" – "Рома"
- "Лацио" – "Интер"
9-й тур (23-24 октября)
- "Интер" – "Ювентус"
- "Рома" – "Наполи"
11-й тур (30-31 октября)
- "Рома" – "Милан"
12-й тур (6-7 ноября)
- "Милан" – "Интер"
13-й тур (20-21 ноября)
- "Интер" – "Наполи"
- "Лацио" – "Ювентус"
14-й тур (27-28 ноября)
- "Ювентус" – "Аталанта"
16-й тур (4-5 декабря)
- "Рома" – "Интер"
18-й тур (18-19 декабря)
- "Милан" – "Наполи"
Весь календарь доступен по ссылке.
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Источник:сайт Серии А
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.07.2021 в 08:45
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