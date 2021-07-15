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Опубликован календарь Серии А на сезон 2021/22

Италия
(1 голосов)

1-й тур запланирован на 21-22 августа

Опубликован календарь Серии А на сезон 2021/22

Фото: legaseriea.it

Новина українською

Серия А представила календарь на сезон-2021/22.

1-й тур запланирован на 21-22 августа. Точные даты матчей объявят позднее.

1-й тур

  • "Болонья" – "Салернитана"
  • "Кальяри" – "Специя"
  • "Эмполи" – "Лацио"
  • "Верона" – "Сассуоло"
  • "Интер" – "Дженоа"
  • "Наполи" – "Венеция"
  • "Рома" – "Фиорентина"
  • "Сампдория" – "Милан"
  • "Торино" – "Аталанта"
  • "Удинезе" – "Ювентус"

3-й тур (11-12 сентября)

  • "Аталанта" – "Фиорентина"
  • "Милан" – "Лацио"
  • "Наполи" – "Ювентус"

4-й тур (18-19 сентября)

  • "Ювентус" – "Милан"

6-й тур (25-26 сентября)

  • "Интер" – "Аталанта"
  • "Лацио" – "Рома"

7-й тур (2-3 октября)

  • "Аталанта" – "Милан"

8-й тур (16-17 октября)

  • "Ювентус" – "Рома"
  • "Лацио" – "Интер"

9-й тур (23-24 октября)

  • "Интер" – "Ювентус"
  • "Рома" – "Наполи"

11-й тур (30-31 октября)

  • "Рома" – "Милан"

12-й тур (6-7 ноября)

  • "Милан" – "Интер"

13-й тур (20-21 ноября)

  • "Интер" – "Наполи"
  • "Лацио" – "Ювентус"

14-й тур (27-28 ноября)

  • "Ювентус" – "Аталанта"

16-й тур (4-5 декабря)

  • "Рома" – "Интер"

18-й тур (18-19 декабря)

  • "Милан" – "Наполи"

Весь календарь доступен по ссылке.

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В статье: Серия А
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Источник:
сайт Серии А

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.07.2021 в 08:45
Надеюсь, Ювентус завоюет 5-е место.
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