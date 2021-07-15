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Мальдини подтвердил трансфер Жиру в Милан
Футболист в ближайшее время станет игроком "Милана"
Фото: Челсі
Технический директор "Милана" Паоло Мальдини сообщил, что нападающий "Челси" Оливье Жиру в ближайшее время перейдёт в миланский клуб.
"Жиру должен приехать завтра (комментарий 14 июля - прим.). У нас будет пара молодых нападающих. Оливье — чемпион, победитель Лиги чемпионов. Он надёжный игрок, и он может поделиться опытом с молодой командой", - приводит слова Мальдини MilanNews.
Ранее сообщалось, что "Милан" заплатит за игрока 1 млн евро, аналогичная сумма будет выплачена и в качестве различных бонусов. Как только все детали о переходе будут решены, француз подпишет контракт до июня 2023 года.
Напомним, 34-летний футболист перешел в "Челси" зимой 2018 года. За это время за "аристократов" он провёл 119 встреч во всех турнирах, в которых забил 39 мячей и отличился 14 результативными передачами.
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