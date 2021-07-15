Фиорентина представила нового главного тренера

"Фиорентина" провела презентацию нового главного тренера команды Винченцо Итальяно.

43-летний итальянец подписал контракт с клубом до конца 2023 года.

В сезоне-2020/21 "Фиорентина" заняла 13-е место в чемпионате Италии. Новым главным тренером "фиалок" после ухода Джузеппе Якини должен был стать Дженнаро Гаттузо, но через 21 день после объявления он решил покинуть свой пост.