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Фиорентина представила нового главного тренера

Италия
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Им стал Винченцо Итальяно

Фиорентина представила нового главного тренера

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"Фиорентина" провела презентацию нового главного тренера команды Винченцо Итальяно.

43-летний итальянец подписал контракт с клубом до конца 2023 года.

В сезоне-2020/21 "Фиорентина" заняла 13-е место в чемпионате Италии. Новым главным тренером "фиалок" после ухода Джузеппе Якини должен был стать Дженнаро Гаттузо, но через 21 день после объявления он решил покинуть свой пост.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Винченцо Итальяно
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