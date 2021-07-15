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Фиорентина представила нового главного тренера
Им стал Винченцо Итальяно
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"Фиорентина" провела презентацию нового главного тренера команды Винченцо Итальяно.
43-летний итальянец подписал контракт с клубом до конца 2023 года.
В сезоне-2020/21 "Фиорентина" заняла 13-е место в чемпионате Италии. Новым главным тренером "фиалок" после ухода Джузеппе Якини должен был стать Дженнаро Гаттузо, но через 21 день после объявления он решил покинуть свой пост.
⚜️ ITALIANO ⚜️#ForzaViola ???? #Fiorentina pic.twitter.com/DV6pMedla1— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) July 15, 2021
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