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Вратарь сборной Италии расторг контракт с Торино

Италия
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Теперь он стал свободным агентом

Вратарь сборной Италии расторг контракт с Торино

Новина українською

Вратарь сборной Италии Сальваторе Сиригу покинул "Торино". Об этом пишет официальный сайт клуба.

Стороны договорились о расторжении контракта. Таким образом, теперь Сальваторе находится в статусе свободного агента и может вести переговоры с с другими клубами.

На завершившемся чемпионате Европы — 2020 Сиригу был вторым вратарём сборной Италии после Джанлуиджи Доннаруммы. Национальная команда добралась до финала, где одолела Англию в серии пенальти (1:1, 3:2 пен).

В минувшем сезоне голкипер принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 62 мяча.

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В статье: Сальваторе Сиригу Торино (Италия)
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