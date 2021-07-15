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Вратарь сборной Италии расторг контракт с Торино
Теперь он стал свободным агентом
Вратарь сборной Италии Сальваторе Сиригу покинул "Торино". Об этом пишет официальный сайт клуба.
Стороны договорились о расторжении контракта. Таким образом, теперь Сальваторе находится в статусе свободного агента и может вести переговоры с с другими клубами.
На завершившемся чемпионате Европы — 2020 Сиригу был вторым вратарём сборной Италии после Джанлуиджи Доннаруммы. Национальная команда добралась до финала, где одолела Англию в серии пенальти (1:1, 3:2 пен).
В минувшем сезоне голкипер принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 62 мяча.
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