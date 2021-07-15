Италия
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Одноклубник Ярмоленко перебрался в Италию
Фото: Феліпе Андерсон
Левый вингер английского "Вест Хэм Юнайтед" Фелипе Андерсон перешел в Серию А.
В Италии 28-летний бразилец будет выступать за столичный "Лацио".
Это уже не первый поход Фелипе в Италию - в этой же команде он был в 2013-2018 годах.
В прошлом сезоне в составе "Вест Хэм" Андерсон сыграл 15 поединков, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
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